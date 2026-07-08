Nicușor Dan, la Summitul NATO: Relația cu SUA înregistrează progrese

Aflat la summitul NATO, președintele Nicușor Dan a precizat că discuțiile dintre România și Statele Unite avansează, însă a evitat să ofere un calendar privind eventualele rezultate concrete.

„Nu pot să anticipez acum calendar, lucruri care țin de ambele părți, pentru că n-ar fi potrivit Ce pot să spun este că la nivel de dialog și de exprimarea reciprocă de intenții există progres”, a declarat președintele României.

Acesta a făcut precizări și despre prioritățile Bucureștiului în raport cu Washington: „Punctele principale sunt menținerea prezenței trupelor americane în România și extinderea investițiilor americane în România”.

Acesta a fost întrebat despre cum va exploata România sprijinul acordat Statelor Unite în Războiul din Iran, având în vedere că mai multe state europene au refuzat acest demers, tensionând relațiile transatlantice.

În prima zi de summit, liderul de la Casa Albă, Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de aliații europeni care nu au sprijinit eforturile americane în Iran.

„Italia ne-a dezamăgit. Germania ne-a dezamăgit. Franța ne-a dezamăgit. Nu am fost tratați bine. Am fost foarte dezamăgit de NATO. Sincer? Dacă nu ar fi avut loc în Turcia… e posibil să NU fi participat la Summit”, afirma ieri președintele Trump.

România insistă pe importanța Mării Negre

Președintele Nicușor Dan a mai declarat miercuri dimineață, în marja Summitului NATO de la Ankara, că România va insista asupra importanței Mării Negre.

„Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație se menționează unitatea, Articolul 5, adică apărarea colectivă a întregului teritoriu NATO, și legătura transatlantică”, a spus Nicușor Dan la Ankara.

Șeful statului a afirmat că summitul are loc la un an după reuniunea de la Haga, unde s-a decis creșterea cheltuielilor militare, iar întâlnirea de acum reprezintă „un fel de bilanț” al măsurilor luate de atunci.

„Răspunsul este că da, cheltuielile militare au crescut, inclusiv în România”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a precizat că întrebarea este acum în ce măsură acești bani se transformă în echipamente. Potrivit acestuia, sunt lansate mai multe proiecte care să dinamizeze producția de echipamente militare.

El a subliniat că este importantă și menționarea amenințării ruse în proiectul de declarație al summitului.

„Este important, de asemenea, că în proiectul de declarație se menționează amenințarea rusă, deci implicit flancul estic, evident războiul din Ucraina”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că România va insista, ca și până acum, asupra importanței Mării Negre.

„Noi o să insistăm pe importanța Mării Negre, așa cum am făcut-o de fiecare dată”, a declarat acesta.

Nicușor Dan a menționat și acordul cu Turcia și Bulgaria privind extinderea programului de deminare, precum și progresele făcute la nivelul Uniunii Europene în privința hubului civil de securitate.

Șeful statului a vorbit și despre dezvoltarea industriei de apărare.

„Parte din aceste programe de producție de echipamente este înființarea și, nu numai producția de echipamente, dar și introducerea noilor tehnologii, cercetare, dezvoltare în echipamentele militare pe care industria aliată le produce”, a afirmat Nicușor Dan.

Un alt proiect menționat de președinte este banca pentru apărare.

„Parte din proiectele care sunt lansate este această bancă pentru apărare, la care noi suntem fondatori. Această bancă va avea un sediu principal în Canada, va avea un sediu european în Luxemburg și va avea două sedii secundare pe flancul estic, unul în țările baltice și unul în România”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a mai spus că a avut marți o discuție cu o delegație de senatori americani, în care au fost abordate teme legate de NATO și de relația bilaterală dintre România și Statele Unite.

„După cum știți, am avut o discuție ieri cu o echipă de senatori americani, în care am discutat și de NATO, lucrurile pe care vi le-am spus, și am discutat și de relația bilaterală, unde evident ne interesează continuarea prezenței americane, a armatei americane pe teritoriul nostru”, a precizat președintele.

El a precizat că discuțiile au vizat și baza de la Mihail Kogălniceanu, schimburile economice și prezența companiilor americane în România.

„Am vorbit de extinderea de la Mihail Kogălniceanu, pe care o cunoașteți, și, bineînțeles, am vorbit de oportunitățile de extindere a schimburilor economice cu Statele Unite și de prezența economică a companiilor americane în România”, a mai declarat Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)