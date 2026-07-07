Nicușor Dan, întâlnire-cheie cu delegația Congresului SUA înainte de Summitul NATO. Ce au discutat despre securitatea României

Întâlnire de nivel înalt între Nicușor Dan și congresmenii americani

Înaintea debutului oficial al Summitului NATO, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Ankara cu o delegație bipartizană a Congresului Statelor Unite ale Americii, într-o discuție axată pe provocările de securitate din regiunea euroatlantică și pe consolidarea relațiilor dintre București și Washington.

Din delegația americană au făcut parte senatoarea Jeanne Shaheen, membră a Comisiei pentru Relații Externe, senatorul Mike Rounds, membru al Comisiei pentru Forțe Armate, senatorul Christopher Coons, membru al Comisiei pentru Relații Externe, senatorul Dick Durbin, membru al Comisiei Juridice, precum și congresmanul Mike Turner, membru al Camerei Reprezentanților.

Întâlnirea vine într-un context internațional marcat de tensiuni de securitate și de consolidarea rolului NATO pe Flancul Estic, unde România ocupă o poziție strategică.

Discuții despre NATO, apărare și Parteneriatul Strategic România–SUA

După întrevedere, șeful statului a transmis un mesaj pe platforma X, în care a evidențiat principalele teme abordate în cadrul întâlnirii.

„Înaintea Summitului NATO am avut o întâlnire productivă în Ankara cu o delegaţie bipartizană a Congresului SUA. Am avut o discuţie foarte bună despre importanţa legăturii transatlantice şi despre care sunt priorităţile noastre comune care fac parte din agenda Alianţei. De asemenea, am discutat despre cum putem face ca Parteneriatul Strategic SUA - România să evolueze, cu o atenţie deosebită acordată cooperării în domeniul apărării, oportunităţilor economice şi legăturilor interumane", a scris Nicușor Dan.

Mesajul subliniază intenția ambelor state de a extinde colaborarea nu doar în domeniul militar, ci și în plan economic și al relațiilor dintre cetățeni, aspecte considerate esențiale pentru aprofundarea parteneriatului bilateral.

România și SUA își propun să consolideze securitatea în regiunea Mării Negre

Unul dintre cele mai importante subiecte abordate în cadrul întâlnirii a fost securitatea în zona Mării Negre, regiune devenită esențială pentru strategia NATO după izbucnirea războiului din Ucraina.

Președintele României a reafirmat angajamentul comun al celor două state pentru întărirea capacităților de apărare.

"România şi SUA vor continua să colaboreze pentru a consolida securitatea în regiunea Mării Negre, pe Flancul estic şi în întreaga zonă euroatlantică."

Acest mesaj confirmă faptul că relația strategică dintre București și Washington rămâne una dintre principalele garanții ale securității României, într-un context geopolitic tot mai complex.

Oana Țoiu: pe agenda discuțiilor s-au aflat Parteneriatul Strategic și NATO 3.0

La întrevedere a participat și ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Anterior întâlnirii, aceasta anunțase că discuțiile cu parlamentarii americani vor viza dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, precum și direcțiile de evoluție ale conceptului NATO 3.0, aflat în centrul dezbaterilor din cadrul summitului.

Participarea ministrului de Externe evidențiază coordonarea dintre instituțiile statului român în pregătirea reuniunii NATO și în consolidarea relațiilor diplomatice cu principalul aliat strategic al României.

Nicușor Dan participă la Summitul NATO de la Ankara

Președintele Nicușor Dan a ajuns la Ankara marți după-amiază, cu o zi înainte de deschiderea oficială a Summitului NATO.

În cadrul programului oficial, șeful statului și Mirabela Grădinaru vor lua parte la recepția și dineul oferite liderilor statelor membre NATO și partenerilor acestora de către președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, și prima-doamnă Emine Erdogan.

Summitul NATO este considerat unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice ale anului, urmând să stabilească direcțiile strategice privind securitatea colectivă, apărarea Flancului Estic și cooperarea dintre aliați în contextul actualelor provocări geopolitice. Pentru România, participarea președintelui Nicușor Dan și dialogul direct cu reprezentanții Congresului american transmit un semnal clar privind consolidarea relației cu Statele Unite și menținerea unui rol activ în arhitectura de securitate euroatlantică.

Agerpres