Nicuşor Dan: Traversăm cea mai gravă criză de securitate în Europa după al Doilea Război Mondial

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți, 11 noiembrie 2025, un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, prezentat de consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca, la ceremonia desfășurată la Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații din București.

În mesajul său, șeful statului a subliniat simbolistica datei de 11 noiembrie, asociată atât cu încheierea Primului Război Mondial, cât și cu sacrificiul primului militar român căzut în Afganistan, sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogorași.

Nicușor Dan a afirmat că independența, suveranitatea și respectul internațional de care se bucură România astăzi se datorează „sacrificiilor și, de multe ori, jertfei supreme” ale militarilor români, de la Războiul de Independență până la misiunile recente din teatrele de operații. Președintele a exprimat recunoștință veteranilor celui de-al Doilea Război Mondial și tuturor celor care au contribuit la apărarea țării de-a lungul istoriei.

Șeful statului a felicitat și echipa României de la Jocurile INVICTUS din Canada, formată din militari răniți în misiuni externe: „Sunteți modele de tenacitate și perseverență”, a transmis acesta.

Referindu-se la situația de securitate actuală, președintele a amintit că România se confruntă cu „cea mai gravă criză de securitate din Europa după al Doilea Război Mondial”, în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. În pofida riscurilor, a spus el, România rămâne un „pilon de stabilitate pe Flancul Estic”, iar acest statut se datorează și veteranilor din teatrele de operații.

„Reprezentați repere pentru societate și pentru tinerele generații”, a subliniat președintele.

În încheiere, Nicușor Dan le-a transmis veteranilor din teatrele de operații, veteranilor de război și membrilor echipei INVICTUS urări de sănătate și împliniri, apreciind sprijinul acordat de familiile acestora.

(sursa: Mediafax)