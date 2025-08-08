Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu

Soții Iliescu au cumpărat vila din cartierul Primăverii în anul 1996 cu suma de aproximativ 7.000 de dolari. O investiție care, în timp, s-a transformat într-un adevărat tezaur imobiliar. Dacă s-ar vinde astăzi întreaga proprietate, pe care experții imobiliari consultați de MEDIAFAX au evaluat-o la circa 3 milioane de euro, profitul lor s-ar ridica astfel la un incredibil 430%!

Specialiștii subliniază că o casă similară, situată în aceeași zonă, s-a tranzacționat recent pentru suma de 750.000 de euro, iar vila lui Ion Iliescu are o suprafață triplă. MEDIAFAX a aflat că vila în care a rămas să locuiască Nina Iliescu este compusă, de fapt, din trei apartamente, unul la parter și două la etaj, toate înconjurate de o curte generoasă.

Deși Ion Iliescu nu a avut copii, în ultimii ani de viață (cu precădere din 2020) a fost înconjurat de un cerc restrâns de apropiați, printre care și doi ofițeri SPP care i-au fost alături cu loialitate, Răzvan și Traian. Dintre aceștia, Răzvan s-a distins ca o prezență constantă și de încredere, sprijinindu-l pe fostul președinte și pe soția acestuia, Nina Iliescu, pe care o va îngriji până la finalul zilelor, așa cum s-a făcut angajamentul.

Potrivit surselor MEDIAFAX, SPP-istul Răzvan va fi unic beneficiar al întregii vile după decesul Ninei Iliescu.

În prezent, vila este împărțită astfel: Nina locuiește în apartamentul de la parter, iar etajul, unde se găsesc celelalte două apartamente, este ocupat de Răzvan. După trecerea în neființă a Ninei, întreaga proprietate va trece în posesia lui, care a fost considerat de familia Iliescu „ca un fiu”.

Casa nu este doar o construcție impozantă, ci și un spațiu încărcat de valoare culturală și sentimentală. În interior se găsesc numeroase obiecte de artă: icoane, tablouri, sculpturi, ceasuri vechi, dar și o colecție impresionantă de cărți valoroase, transformând vila într-un mic muzeu privat. Deși Ion Iliescu nu a fost un colecționar pasionat în sensul clasic, cum este de exemplu Adrian Năstase, obiectele din casă au o valoare istorică și sentimentală deosebită.

Potrivit acelorași surse, toate aceste bunuri vor reveni însă lui Ion Sion Bujor, o altă persoană apropiată familiei Iliescu. Tatăl său a fost activist comunist și prieten apropiat al fostului președinte. S-a spus despre el că a rămas orfan de mic, iar soții Iliescu au avut grijă să nu-i lipsească nimic.

Am aflat, de asemenea, că la cererea fostului președinte, din 2020, odată cu instaurarea restricțiilor cauzate de pandemia COVID-19, accesul în vila de pe strada Moliere a fost limitat strict la un cerc foarte restrâns de persoane. Situație care se aplică și în prezent, mai ales că starea de sănătate a Ninei Iliescu este foarte precară.

(sursa: Mediafax)