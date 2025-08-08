Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   15:30
Sursa foto: Jurnalul/Ion Iliescu

Pe 5 august 2025, România a pierdut o figură emblematică a istoriei sale recente — Ion Iliescu. Fostul președinte al țării a murit la 95 de ani, după o lungă suferință. Pe lângă ecourile dispariției sale, mulți s-au întrebat cui îi va reveni averea impresionantă pe care o lăsa în urmă.

Soții Iliescu au cumpărat vila din cartierul Primăverii în anul 1996 cu suma de aproximativ 7.000 de dolari. O investiție care, în timp, s-a transformat într-un adevărat tezaur imobiliar. Dacă s-ar vinde astăzi întreaga proprietate, pe care experții imobiliari consultați de MEDIAFAX au evaluat-o la circa 3 milioane de euro, profitul lor s-ar ridica astfel la un incredibil 430%!

Specialiștii subliniază că o casă similară, situată în aceeași zonă, s-a tranzacționat recent pentru suma de 750.000 de euro, iar vila lui Ion Iliescu are o suprafață triplă. MEDIAFAX a aflat că vila în care a rămas să locuiască Nina Iliescu este compusă, de fapt, din trei apartamente, unul la parter și două la etaj, toate înconjurate de o curte generoasă.

Deși Ion Iliescu nu a avut copii, în ultimii ani de viață (cu precădere din 2020) a fost înconjurat de un cerc restrâns de apropiați, printre care și doi ofițeri SPP care i-au fost alături cu loialitate, Răzvan și Traian. Dintre aceștia, Răzvan s-a distins ca o prezență constantă și de încredere, sprijinindu-l pe fostul președinte și pe soția acestuia, Nina Iliescu, pe care o va îngriji până la finalul zilelor, așa cum s-a făcut angajamentul.

Potrivit surselor MEDIAFAX, SPP-istul Răzvan va fi unic beneficiar al întregii vile după decesul Ninei Iliescu.

În prezent, vila este împărțită astfel: Nina locuiește în apartamentul de la parter, iar etajul, unde se găsesc celelalte două apartamente, este ocupat de Răzvan. După trecerea în neființă a Ninei, întreaga proprietate va trece în posesia lui, care a fost considerat de familia Iliescu „ca un fiu”.

Casa nu este doar o construcție impozantă, ci și un spațiu încărcat de valoare culturală și sentimentală. În interior se găsesc numeroase obiecte de artă: icoane, tablouri, sculpturi, ceasuri vechi, dar și o colecție impresionantă de cărți valoroase, transformând vila într-un mic muzeu privat. Deși Ion Iliescu nu a fost un colecționar pasionat în sensul clasic, cum este de exemplu Adrian Năstase, obiectele din casă au o valoare istorică și sentimentală deosebită.

Potrivit acelorași surse, toate aceste bunuri vor reveni însă lui Ion Sion Bujor, o altă persoană apropiată familiei Iliescu. Tatăl său a fost activist comunist și prieten apropiat al fostului președinte. S-a spus despre el că a rămas orfan de mic, iar soții Iliescu au avut grijă să nu-i lipsească nimic.

Am aflat, de asemenea, că la cererea fostului președinte, din 2020, odată cu instaurarea restricțiilor cauzate de pandemia COVID-19, accesul în vila de pe strada Moliere a fost limitat strict la un cerc foarte restrâns de persoane. Situație care se aplică și în prezent, mai ales că starea de sănătate a Ninei Iliescu este foarte precară.

 

(sursa: Mediafax)

 

