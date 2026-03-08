Secretele longevității: Vârsta biologică versus vârsta cronologică

La Congresul Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, cercetători de talie mondială au prezentat tehnologii care identifică „uzura invizibilă” a organelor.

Rezultatele sunt surprinzătoare: o persoană de 50 de ani poate avea inima cu 60 de ani biologici, dar rinichii pot fi de 40 de ani.

„Îmbătrânirea nu mai este un declin uniform și inevitabil. Este un proces complex, măsurabil și maleabil”, a explicat prof. dr. Sara Hägg, specialistă în epidemiologia îmbătrânirii.

Diferența între vârsta cronologică și biologică

Vârsta cronologică este numărul anilor trecuți de la naștere, pe când vârsta biologică reflectă gradul real de uzură al celulelor și organelor. Studiile prof. Hägg arată că doi oameni cu aceeași vârstă cronologică pot avea corpuri complet diferite, în funcție de stilul de viață, mediu și genetică.

„Funcția pulmonară începe să scadă încă de la 25 de ani, în timp ce îmbătrânirea cerebrală apare mai târziu. Fiecare organ își urmează propriul ritm”, explică prof.dr. Hägg.

Harta organelor: ceasurile biologice

Dr. Raghav Sehgal, cercetător la Altos Labs și Yale University, a prezentat o tehnologie revoluționară, Systems Age, care permite evaluarea vârstei biologice pentru 11 sisteme vitale printr-o singură analiză de sânge.

Exemplul unui pacient de 51 de ani, fumător și supraponderal, a demonstrat eficiența metodei: după un an de intervenții țintite, pacientul a pierdut aproape 10 kg și a înregistrat o reducere semnificativă a vârstei biologice la mai multe organe.

„Ceea ce face cu adevărat util acest tip de testare este faptul că, dacă ești cu 5 ani mai «bătrân», îți spune de ce. Poate pentru că inima ta este cu 11 ani mai «bătrână». Sau plămânii sunt cu 7 ani mai «bătrâni». Dar rinichii sunt mai «tineri», deci nu trebuie să te îngrijorezi pentru acel organ”, a explicat dr. Sehgal.

Expertiza internațională prezentă la București

Congresul a reunit cercetători de top din șapte țări, fiind prezenți prof. dr. Sara Hägg, prof. João Pedro de Magalhães, Aubrey de Grey, fondator LEV Foundation (SUA) și dr. Raghav Sehgal

Evenimentul a transformat Bucureștiul într-o capitală a inovației medicale, conectând România la rețele globale de cercetare în domeniul longevității și poziționând orașul pe harta europeană a excelenței biomedicale, potrivit longevitymagazine.ro.