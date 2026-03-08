Cum îndepărtezi rapid petele de pe faianța din bucătărie

Faianța se murdărește din cauza picăturilor de ulei și sosuri în timpul preparării mâncării, vaporilor și aburilor proveniți de la fierbere sau prăjire, condimentelor și sărurilor care se depun pe pereț, manipulării frecvente a chiuvetei, aragazului, blatului de lucru, umidității și condensului care favorizează depunerea murdăriei.

Astfel că fără o curățare regulată, murdăria se acumulează și devine greu de îndepărtat.

Soluții eficiente pentru curățarea faianței

Curățarea faianței poate fi simplă dacă folosești soluțiile și tehnicile potrivite:

Oțet alb și apă

Amestecă cantități egale într-un pulverizator, stropește faianța, lasă să acționeze câteva minute și șterge cu o cârpă moale.

Bicarbonat de sodiu

Amestecă apă cu bicarbonat de sodiu și aplic-o pe pete, freacă ușor și clătește.

Detergent lichid de vase

Înmuiat în apă caldă, detergentul lichid de vase este util pentru petele mai puțin persistente.

Soluții comerciale pentru bucătărie

Folosește-le diluate, conform instrucțiunilor, evitând produsele abrazive care pot zgâria faianța.

Ce trebuie să știi

Șterge faianța cu o cârpă curată și uscată după curățare pentru a elimina orice reziduuri și a reda strălucirea suprafeței.

Cum să previi murdăria

Plăcuțe de protecție

Folosește plăcuțele de protecție din sticlă, metal sau materiale impermeabile deoarece reduc petele și sunt ușor de curățat.

Acoperă vasele de gătit

Folosește capace în timpul gătitului pentru a limita stropii de ulei și lichide.

Folosește hota

Folosește hota de bucătărie și asigură-te că absoarbe bine aburii și fumul.

Curăță imediat după gătit

Petele proaspete se îndepărtează mult mai ușor decât cele uscate.

Verifică rosturile faianței

Etanșarea corectă previne pătrunderea lichidelor și murdăriei, simplificând curățarea ulterioară.

Ventilație

Menține aerul proaspăt în bucătărie pentru a reduce condensul și depunerile, potrivit hellotaste.ro.