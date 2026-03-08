Cea mai norocoasă zi a săptămânii 9–15 martie 2026 pentru fiecare zodie. Jupiter aduce oportunități uriașe

Energia astrală este influențată puternic de momentul în care Jupiter își reia mersul direct în Rac pe 10 martie, un tranzit care aduce noroc, oportunități și șansa de a-ți împlini scopul personal.

Jupiter este planeta abundenței și a expansiunii, iar în Rac pune accent pe împlinirea emoțională, intuiție și scopul sufletului. În această perioadă, fiecare zodie are o zi în care energia cosmică îi poate aduce schimbări importante sau oportunități neașteptate.

Iată care este cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie între 9 și 15 martie 2026.

♈ Berbec – 11 martie

Miercuri, 11 martie, Luna în ultimul pătrar în Săgetător te ajută să faci loc viselor tale. Este momentul ideal să renunți la ceea ce nu mai funcționează și să îți concentrezi energia pe ceea ce vrei cu adevărat să construiești.

♉ Taur – 14 martie

Sâmbătă, 14 martie, Luna în Capricorn formează un aspect favorabil cu Uranus din Taur. Această energie îți oferă claritate și te ajută să înțelegi ce decizie importantă trebuie să iei pentru viitorul tău.

♊ Gemeni – 9 martie

Luni, 9 martie, asteroidul Vesta intră în Pești și te încurajează să te dedici complet drumului tău. Este momentul să renunți la îndoieli și să urmezi scopul pentru care simți că ai fost destinat.

♋ Rac – 10 martie

Marți, 10 martie, Jupiter își reia mersul direct în semnul tău, aducând o perioadă puternică de manifestare și oportunități. Este momentul să îți transformi visele în realitate și să ai încredere în propriul destin.

♌ Leu – 15 martie

Duminică, 15 martie, asteroidul Ceres intră în Taur și aduce o energie mai blândă în cariera ta. Succesul vine mai ușor atunci când îți hrănești visurile și renunți la ideea că trebuie să te lupți constant pentru rezultate.

♍ Fecioară – 10 martie

Marți, 10 martie, Jupiter direct în Rac îți arată că nu trebuie să faci totul singur. Colaborările și relațiile potrivite pot aduce noroc și te pot ajuta să îți împlinești obiectivele.

♎ Balanță – 10 martie

Aceeași zi, 10 martie, aduce pentru Balanță oportunități importante în carieră. Jupiter îți oferă șansa de a avansa profesional, dacă ai curajul să îți urmezi visurile.

♏ Scorpion – 9 martie

Luni, 9 martie, energia lui Vesta în Pești îți aduce inspirație și determinare. Este un moment favorabil pentru proiecte creative, planuri personale sau chiar o poveste de dragoste.

♐ Săgetător – 15 martie

Duminică, 15 martie, Ceres în Taur te învață să ai mai multă grijă de tine. Echilibrul și bunăstarea personală devin cheia succesului în perioada următoare.

♑ Capricorn – 15 martie

Pentru Capricorn, aceeași zi aduce o energie caldă și creativă. Ceres te ajută să îți îmbunătățești relațiile și să ai succes în proiectele care implică imaginație și pasiune.

♒ Vărsător – 10 martie

Marți, 10 martie, Jupiter direct în Rac îți oferă șansa să faci schimbări importante în viața ta. Fie că este vorba despre muncă sau viața personală, această energie te ajută să evoluezi.

♓ Pești – 10 martie

Pentru Pești, revenirea lui Jupiter în mers direct aduce o perioadă extraordinară de creativitate și manifestare. Ideile tale pot atrage succes, bani sau chiar iubirea mult dorită.