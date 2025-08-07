Nina Iliescu, mesaj emoționat în cea mai grea zi din viaţa ei: Mulţumesc că aţi răspuns cu demnitate la demnitate

"În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme.

Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.

Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele", a scris Nina Iliescu pe blogul lui Ion Iliescu.

Primul președinte ales al României după Revoluție a decedat marți, la 95 de ani, după o lungă spitalizare cauzată de cancerul pulmonar.

Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, în cadrul unei ceremonii private, la care au luat parte doar familia și prietenii apropiați.