„Noaptea scumpirilor”. România intră în 2026 cu accize majorate la raft. Iată cu cât cresc lucrurile

De la 1 ianuarie 2026, România aplică un nou val de majorări de accize pentru băuturile alcoolice, țigăti și carburanți, fiind a doua creștere într-un interval de șase luni, după ajustările intrate în vigoare în vara lui 2025, conform prevederilor din Codul Fiscal și nivelurilor publicate de autorități.

Noile accize la alcool (de la 1 ianuarie 2026)

Bere: 5,83 lei/hl/grad Plato, de la 5,30 lei

Vinuri liniștite: 11 lei/hl, de la 10 lei/hl

Vinuri spumoase: 83,81 lei/hl, de la 76,19 lei/hl

Alcool etilic: 5.848,49 lei/hl alcool pur, de la 5.316,81 lei/hl

pentru alcool produs în micile distilerii: 2.924,23 lei/hl alcool pur, de la 2.658,39 lei/hl

Noile accize la carburanți (de la 1 ianuarie 2026)

Benzină cu plumb: 3.598,98 lei/1.000 litri, de la 3.271,80 lei/1.000 litri

Benzină fără plumb: 3.059,80 lei/1.000 litri, de la 2.781,64 lei/1.000 litri

Motorină: 2.804,29 lei/1.000 litri, de la 2.549,35 lei/1.000 litri

Cât crește la pompă

Pentru șoferi, efectul direct al accizei (la care se adaugă TVA-ul aferent) este estimat la circa 33 bani/l la benzină și circa 30 bani/l la motorină, adică aproximativ 15–16 lei în plus la un plin de 50 de litri, potrivit calculelor prezentate în spațiul public de analiști.

În prezent, în București, benzina standard se vinde între 7,25 și 7,33 lei/litru. Motorina standard costă între 7,46 și 7,53 lei/litru, urmând ca noile accize să împingă prețurile și mai sus. Taxele (accize și TVA) reprezintă deja circa 55% din prețul benzinei și aproape jumătate din cel al motorinei, fiind principalul factor al scumpirii.

Creșterile vin pe fondul unui calendar fiscal în două etape, cu scumpiri aplicate anterior (inclusiv de la 1 august 2025) și noua rundă de la 1 ianuarie 2026, măsură justificată public prin nevoia de venituri bugetare și aliniere la praguri/cerințe europene.

Creșteri și pentru țigări și produse derivate

De la 1 ianuarie 2026 crește acciza și la țigarete (și alte produse din tutun). În anexele privind nivelul accizelor, țigaretele ajung la 718,97 lei/1.000 țigarete în 2026 (față de 687,97 în 2025). Cresc și pentru lichide pentru țigări electronice și pouch-uri cu nicotină (produse cu nicotină fără tutun).

Pe lista accizelor care urcă în 2026 intră și: băuturile nealcoolice cu zahăr: până la 48,4 lei/hl (pentru 5–8g/100 ml) și 72,6 lei/hl (peste 8g/100 ml);

Taxe și impozite locale mai mari (clădiri, terenuri, mașini)

În paralel cu accizele, de la 1 ianuarie 2026 se aplică și modificările din „pachetul fiscal” validat de CCR și publicat în Monitorul Oficial, care duc la creșteri la impozitele locale, prin: indexare cu inflația (în multe localități) și majorarea bazei impozabile pentru unele categorii de clădiri/terenuri.

Exemplu (București): pentru unele clădiri rezidențiale, valoarea impozabilă indicată în proiectul votat de CGMB urcă de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp în 2026, ceea ce împinge impozitul anual în sus.

În plus, legea introduce și taxa suplimentară de 0,9% pentru:

clădiri rezidențiale care depășesc 2.500.000 lei (aplicată la diferența peste plafon),

autoturisme care depășesc 375.000 lei (aplicată la diferența peste plafon).

Taxă de 25 lei pe coletele din afara UE sub 150 euro („taxa Temu/Shein”)

De la 1 ianuarie 2026 se aplică o taxă fixă de 25 lei pentru coletele cu valoare declarată sub 150 euro provenite din afara UE (platforme tip Temu/Shein/AliExpress etc.)

Facturi la energie electrică: tarife de rețea actualizate

Tot de la 1 ianuarie 2026 se modifică tarifele reglementate de transport și distribuție (ANRE), ceea ce poate însemna facturi ușor mai mari în multe zone. În unele regiuni, impactul estimat este de câțiva bani/kWh (cu diferențe între operatori/zona de distribuție).

