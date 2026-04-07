Un nou parc din București va purta numele președintelui SUA, Donald Trump

Anunțul a fost făcut de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pe Facebook.

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”, a scris primarul Daniel Băluță pe Facebook.

În acest context, edilul Sectorului 4 a menționat și faptul că s-a întâlnit recent cu oficiali americani, inclusiv cu Paolo Zampolli, trimis special pentru parteneriate globale, și cu Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România.

„În semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre”, a mai afirmat Daniel Băluță.

Momentan, nu s-a anunțat data exactă a inaugurării parcului.

(sursa: Mediafax)