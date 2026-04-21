Apare o nouă sărbătoare în calendarul ortodox. Când se celebrează Soborul Sfintelor Femei Românce?

Biserica Ortodoxă Română va celebra, în acest an, pentru prima dată Soborul Sfintelor Femei Românce, sărbătoare introdusă recent în calendarul ortodox prin hotărârea Sfântului Sinod din 27 martie 2025, potrivit basilica.ro.

Noua sărbătoare este fixată în Duminica a treia după Paști, zi dedicată tradițional și Sfintelor Femei Mironosițe, și marchează recunoașterea contribuției spirituale a femeilor românce care au dus o viață sfântă.

Programul liturgic de la Catedrala Patriarhală din București va urma tipicul obișnuit: sâmbătă, de la ora 16:00, va fi oficiată Vecernia unită cu Litia, iar duminică, de la ora 09:00, Sfânta Liturghie.

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj dedicat acestei duble sărbători, subliniind modelul spiritual oferit de sfintele femei românce.

Potrivit acestuia, ele „prin viețuirea lor virtuoasă și prin curajul lor s-au făcut următoare Sfintelor Femei Mironosițe, mărturisind, prin rugăciune, cuvânt și faptă, pe Hristos Cel înviat”.

Patriarhul a evidențiat diversitatea acestor modele de sfințenie: mucenițe, monahii, soții, mame, doamne sau femei simple din popor, cunoscute sau necunoscute, unite prin credință, smerenie și jertfelnicie.

Evenimentul vine după ce, anul trecut, Sfântul Sinod a decis canonizarea a 16 femei românce cu viață sfântă. Proclamarea solemnă a avut loc la 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală, urmând și proclamări locale.

Printre noile sfinte din Arhiepiscopia Bucureștilor se numără:

-Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu

-Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea

-Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești

-Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea

În acest an, la mănăstirile Pasărea și Samurcășești din județul Ilfov au fost deshumate moaștele a două dintre aceste sfinte.

Sfântul Sinod a proclamat anul 2026 drept Anul comemorativ al femeilor cu viață sfântă, incluzând mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame.

În acest context, icoana Soborului Sfintelor Femei Românce a fost desemnată drept icoana oficială a anului comemorativ, reprezentând patru categorii de sfinte: mucenițe, monahii, femei din popor și doamne sau principese.

Introducerea Soborului Sfintelor Femei Românce marchează un moment important pentru Biserica Ortodoxă Română, prin recunoașterea rolului spiritual și istoric al femeilor în viața religioasă și în tradiția creștină a țării.

(sursa: Mediafax)