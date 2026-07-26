O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață deasupra României

„Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.”, a mai transmis președintele României..

„Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri.”, se mai arată în mesajul președintelui.

Incidentul a fost precedat de o nouă alertă ce semnala posibila prezență a unor drone în spațiul aerian românesc, emisă duminică dimineață pentru județul Tulcea.

Mesajul RO-Alert a apărut pe telefoane în jurul orei 10:14 și notifică locuitorii cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian, sfătuindu-i să se adăpostească.

MApN: Aeronava fără pilot a fost doborâtă la nord-est de Sulina

Un pilot al Forțelor Aeriene Române a doborât duminică dimineață o a treia dronă care a intrat neautorizat în spațiul aerian al României, a anunțat, la rândul său, Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Aeronava fără pilot a fost neutralizată în condiții de siguranță deasupra apelor teritoriale românești ale Mării Negre, la nord-est de Sulina. Drona a fost doborâtă la ora 10:13

Potrivit MApN, incidentul s-a produs duminică, 26 iulie, la ora 10:13. Misiunea de interceptare a fost executată de un avion de luptă F-16 Fighting Falcon din dotarea Forțelor Aeriene Române, după ce drona a pătruns fără autorizație în spațiul aerian național.

„O aeronavă F-16 din Forțele Aeriene Române a doborât o dronă care intrase neautorizat în spațiul aerian”, a transmis Ministerul Apărării. Drona a fost neutralizată deasupra apelor teritoriale

Conform informațiilor comunicate de minister, aeronava fără pilot a fost doborâtă în condiții de siguranță la aproximativ 12 kilometri nord-est de municipiul Sulina, în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale ale României din Marea Neagră.

Autoritățile nu au precizat, deocamdată, tipul dronei și nici proveniența acesteia.

Al treilea incident de acest fel în trei zile

MApN a anunțase anterior că aceasta este a treia dronă care a fost neutralizată după ce a pătruns în spațiul aerian al României, în contextul incidentelor produse duminică în apropierea frontierei estice. Neutralizarea dronei face parte din măsurile de apărare aeriană și de protejare a integrității spațiului aerian național, desfășurate de Forțele Aeriene Române împreună cu structurile aliate aflate sub comandă NATO.

Misiunile de monitorizare continuă

Ministerul Apărării Naționale a transmis că forțele armate continuă monitorizarea permanentă a situației aeriene din zona Mării Negre și din proximitatea graniței cu Ucraina, în contextul riscurilor generate de conflictul aflat în desfășurare. Până la acest moment, autoritățile nu au anunțat dacă vor fi desfășurate operațiuni pentru recuperarea resturilor dronei sau dacă incidentul va determina adoptarea unor măsuri suplimentare.