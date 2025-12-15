Oana Ţoiu: Aderarea Ucrainei la UE este, în sine, o garanţie de securitate

Şefa diplomaţiei române a reiterat, în contextul în care viitoarele garanţii de securitate vor avea un impact direct asupra regiunii Mării Negre, atenţia sporită care este necesar a fi acordată securităţii maritime, îmbunătăţirii interoperabilităţii şi consolidării posturii aliate pe Flancul estic.



Ea a făcut referire la acţiunile asertive ale Rusiei asupra statelor membre, a susţinut adoptarea unui nou pachet "ambiţios" de sancţiuni la adresa Rusiei, care să vizeze inclusiv activitatea flotei fantomă, şi a reafirmat angajamentul României pentru iniţiative privind tragerea la răspundere a Moscovei.



"Pe fondul continuării agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, dar şi în contextul discuţiilor privind pacea, ministrul român al Afacerilor Externe a punctat importanţa implementării angajamentelor de securitate ale UE pentru Ucraina şi necesitatea unor garanţii solide, care să descurajeze viitoare agresiuni ale Rusiei. Ministrul român a salutat rolul SUA în susţinerea procesului de pace şi nevoia unui dialog transatlantic permanent", a evidenţiat MAE.



Oana Ţoiu a accentuat, totodată, importanţa eforturilor în direcţia asigurării stabilităţii în Orientul Mijlociu.



Referitor la situaţia din Siria, ministrul a exprimat sprijinul pentru o tranziţie paşnică şi incluzivă, subliniind importanţa dialogului politic şi a sprijinului UE pentru eforturile de reconstrucţie, inclusiv prin oferirea de sprijin pentru societatea civilă, limitarea influenţei actorilor maligni şi angajarea actorilor regionali interesaţi.



Ministrul a punctat contribuţia continuă a României la eforturile de consolidare instituţională şi bună guvernanţă în statele din regiune, inclusiv prin împărtăşirea experienţei proprii din procesul de tranziţie democratică.



"În ceea ce priveşte contribuţia UE, ministrul român a reamintit importanţa accesului neîngrădit al reprezentanţilor media în Fâşia Gaza şi respectarea independenţei acestora. Ministrul afacerilor externe a reiterat necesitatea unei participări consistente a UE în cadrul structurilor de coordonare şi menţinerea unui rol echilibrat în medierea dialogului dintre părţi. Oana Ţoiu a exprimat sprijinul pentru misiunile civile EUBAM Rafah şi EUPOL COPPS", a menţionat MAE.



Totodată, oficialul român a reiterat apelul pentru o creştere a sprijinului umanitar şi o distribuţie eficientă a acestuia în Gaza.



În ceea ce priveşte situaţia din Liban, miniştrii au discutat modalităţi de impulsionare a dialogului politic, precum şi creşterea angajamentului UE pe dimensiunea PSAC.



Agenda CAE a inclus agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situaţia din Orientul Mijlociu şi China, cu accent pe aspecte geostrategice şi geoeconomice.

