Oana Țoiu și Roberta Metsola, despre rolul României în securitatea și inovația europeană

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut luni, 20 aprilie, la Bruxelles, o întrevedere oficială cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit unui comunicat al MAE.

Discuțiile au vizat principalele dosare de pe agenda europeană, inclusiv prioritățile României pentru viitorul buget multianual, măsurile pentru creșterea competitivității și consolidarea pieței unice, precum și situația de securitate și contribuția europeană în acest domeniu.

Un punct central al întrevederii a fost Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028–2034, Oana Țoiu împărtășind poziția ambițioasă a Parlamentului European pentru un buget capabil să susțină transformarea economică a continentului.

„România este neabătută în drumul său european. Suntem o țară cu atât mai puternică cu cât Uniunea Europeană este mai puternică şi cu cât oportunitățile sunt mai ușor de accesat de către toți cetățenii. Voința acestora pentru un viitor european este o ancoră puternică chiar şi în timpuri complicate. Acum, România este deja la un nivel de maturitate şi de dezvoltare, ca stat membru, care îi permite să contribuie esențial la securitatea, inovația şi piața europeană, precum şi la deciziile comune. Totodată, rolul nostru strategic depinde şi de capacitatea de a livra rezultate concrete. România are nevoie în continuare de o echipă guvernamentală cu curajul şi perseverența necesare pentru a onora promisiunile făcute cetățenilor şi planurile de finanțare agreate cu partenerii europeni, inclusiv pentru a reuși să atragem, anul acesta, 10 miliarde de euro din PNRR pentru școli, spitale și autostrăzi”, a declarat ministrul Oana Țoiu.

În plan regional, Oana Țoiu și Roberta Metsola au analizat consecințele tensiunilor din Orientul Mijlociu, inclusiv impactul blocării Strâmtorii Ormuz asupra lanțurilor de aprovizionare și securității energetice, fiind subliniat rolul diplomației și expertiza României în gestionarea coridoarelor de solidaritate.

De asemenea, discuțiile au vizat atașamentul majorității cetățenilor față de valorile europene, precum și pregătirea unei viitoare vizite a președintei Parlamentului European la București, cu ocazia Zilei Europei.

(sursa: Mediafax)