OMV Petrom a încheiat primul trimestru din 2026 cu un profit net în scădere cu 4%

Grupul OMV Petrom, controlat de grupul omonim din Austria, la care statul român deține 20,69% din pachetul de acțiuni, a anunțat joi că performanța solidă a activelor susține stabilitatea energetică în contextul turbulențelor de pe piață

Compania a anunțat un profit net de 1,028 miliarde de lei după primele trei luni din 2026, cu 4% mai mic decât cel de 1,070 miliarde de lei din primul trimestru al anului anterior. La raportarea precedentă, pentru între anul 2025, grupul OMV Petrom anunțase un profit net în scădere cu 27%, conform rezultatelor preliminare la 31 decembrie.

„Într-un prim trimestru extrem de volatil, activele noastre au înregistrat o performanță solidă, rafinăria și centrala electrică funcționând la capacitate maximă. Producția lor fiabilă a contribuit în mod direct la securitatea aprovizionării României și la stabilitatea sistemului energetic într-o perioadă marcată de turbulențe. Acest lucru evidențiază, încă o dată, rolul esențial al producției interne – atât în explorare și producție (upstream), cât și în rafinare și distribuție (downstream) – pentru asigurarea rezilienței energetice”, a declarat, joi, Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Potrivit șefei OMV Petrom, rezultatele financiare ale grupului reflectă doar parțial creșterea cotațiilor la țiței și carburanți, întrucât a menținut o politică moderată a prețurilor în contextul creșterilor abrupte din martie.

Totodată, rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale aferent primului trimestru a fost de 1,5 miliarde lei, cu 16% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită îmbunătățirii rezultatelor segmentelor R&M și G&P, arată Christina Verchere.

Potrivit acesteia, investițiile de 1,6 miliarde lei, în creștere cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut, au susținut progresul implementării strategiei, în timp ce contribuțiile la bugetul de stat au rămas la un nivel ridicat, de 4,1 miliarde lei, cu 9% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

„În perspectivă, vom continua să dezvoltăm proiectele noastre de energie convenționala, precum și cele cu emisii reduse sau zero de carbon, contribuind la reziliența portofoliului nostru de active, la valoarea generata pe termen lung și la asigurarea energiei necesare pentru prezent și viitor”, a conchis Christina Verchere.

„Conflictul recent din Orientul Mijlociu a crescut semnificativ volatilitatea pe piețele globale de energie”

Raportul trimestrial prezentat acționarilor detaliază impactul reglementărilor și analizează tipurile de riscuri la care a fost expus grupul, dar și o succintă perspectivă pentru întregul an 2026, cu accent pe recenta escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Conflictul recent din Orientul Mijlociu a crescut semnificativ volatilitatea pe piețele globale de energie și a generat perturbarea lanțurilor de aprovizionare, creșterea prețurilor materiilor prime și o incertitudine sporită pe piață în ceea ce privește prețurile și fluxurile de tranzacționare la petrol, gaze naturale și carburanții. Prin urmare, pe baza informațiilor disponibile la momentul publicării, aceste perspective reprezintă evaluarea noastră actuală a pieței și se bazează pe ipoteza că restricțiile privind navigația prin strâmtoarea Hormuz vor fi ridicate, în mare măsură, înainte de sfârșitul primei jumătăți a anului 2026. Rezultatele reale pot diferi semnificativ dacă evoluțiile geopolitice se abat de la ipotezele curente”, se arată în raport.

Impactul taxelor și reglementărilor din țară

Pentru 2026, OMV Petrom preconizează că prețul mediu al țițeiului Brent va fi între 85 USD/bbl și 95 USD/bbl (anterior jur de 65 USD/bbl; 2025: 69,1 USD/bbl).

Indicatorul marja de rafinare se preconizează că va fi de peste 10 USD/bbl (anterior în jur de 9 USD/bbl; 2025: 12,4 USD/bbl). Totuși, plafonarea impusă de guvernul României pentru marjele de rafinare la motorină și benzină pentru T2/26 va reduce temporar eficacitatea indicatorului marjei de rafinare că indicator pentru evaluarea profitabilității R&M.

În România, OMV Petrom preconizează că cererea de produse petroliere în comerțul cu amănuntul și cea de energie electrică vor fi stabile; cererea de gaze naturale estimăm că va fi de asemenea stabilă (anterior: în creștere ușoară comparativ cu 2025).

În martie 2026, guvernul a emis o nouă ordonanță de urgență prin care piață gazelor naturale pentru consumatorii casnici, precum și pentru producția de energie termică în centrale de cogenerare și termocentrale pentru consumul casnic, rămâne reglementată până la sfârșitul T1/27. Acest lucru se traduce printr-o reducere a sferei de aplicare a reglementării anterioare.

Aplicabilitatea taxei pe cifra de afaceri introduse în 2024 (0,5% pentru OMV Petrom S.A. și OMV Petrom Marketing S.R.L.), inițial anunțată să expire la finalul anului 2025, a fost extinsă cu un an, până la finalul anului 2026. Se estimează că va avea un impact anual total de sub 250 de milioane lei în 2026 (2025: 205 milioane de lei). Conform reglementărilor actuale, taxa va fi eliminată începând cu 1 ianuarie 2027.

O taxa de 0,5% din valoarea netă a anumitor construcții (cost minus amortizare) este aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2025. Impactul estimat pentru 2026 este de ordin mediu în zeci de milioane de lei (2025: 69 milioane de lei). Conform reglementărilor actuale, taxa va fi eliminată începând cu 1 ianuarie 2027.

„În martie 2026, că urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, statul român a declarat stare de criză pentru piețele de petrol și carburanți pentru o perioada inițială de 3 luni, care se încheie în iunie 2026. În T2/26, intervențiile guvernului român care au impact asupra OMV Petrom reduc potențialul de creștere la nivel de Grup prin limitarea marjelor R&M la nivelurile din anul precedent pentru benzină și motorină, precum și prin instituirea unei contribuții de solidaritate în segmentul E&P, în funcție de cotațiile medii Brent pentru luna respectivă”, potrivit sursei citate.

Aspecte-cheie din primul trimestru

Grupul OMV Petrom

Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale de 1,5 mld lei, mai mare cu 16%, datorită îmbunătățirii rezultatelor G&E și R&M

Profitul net a scăzut cu 4%, la 1 mld lei

Investiții de 1,6 mld lei, cu 14% mai mari, reflectând în principal investițiile crescute în proiecte cu emisii de carbon reduse și zero

Contribuția la Bugetul de Stat a crescut cu 9%, ajungând la 4,1 mld lei

Explorare și Producție

Rezultat din exploatare excluzând elementele speciale de 660 mil lei, comparativ cu 827 mil lei în T1/25, reflectând în principal scăderea prețurilor gazelor naturale și a volumelor de vânzări de țiței, precum și cursul de schimb valutar nefavorabil, aspecte parțial compensate de prețurile mai mari ale țițeiului

Producția a scăzut cu 3,1%, cu o creștere de 1,7% a producției de gaze naturale, contribuția reparațiilor capitale la sonde și a sondelor noi compensând parțial declinul natural

Cost de producție unitar de 18,7 USD/bep, mai mare cu 10%, în principal ca urmare a cursului de schimb valutar nefavorabil și a scăderii volumelor de producție de țiței, aspecte parțial compensate de măsurile de optimizare a costurilor în pofida presiunii inflaționiste ridicate

Rafinare și Marketing

Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale de 506 mil lei față de 395 mil lei în T1/25, reflectând în principal marja de rafinare mai mare și volumele de vânzări crescute, parțial contrabalansate de marjele semnificativ mai mici ale canalelor de vânzări

Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom la nivelul de 14,3 USD/bbl, mai mare cu 74%, susținut de diferențialele ridicate pentru distilatele medii

Rata de utilizare a rafinăriei la 98%, neschimbată față de T1/25 și menținută la un nivel ridicat pentru a beneficia de mediul de piață cu marje ridicate de rafinare

Volumele de vânzări cu amănuntul au crescut cu 4%

Gaze și Energie

Rezultat din exploatare excluzând elementele speciale de 339 mil lei, comparativ cu (86) mil lei în T1/25, cu o contribuție foarte bună din ambele linii de activitate

Volume totale de vânzări de gaze naturale mai mari, de 16,1 TWh, datorită volumelor mai mari vândute către piața angro și clienților finali, precum și datorită consumului mai mare al centralei electrice

Producție mai mare a centralei electrice Brazi, în creștere cu 32% la 1,6 TWh, acoperind 11% din mixul de generare al României

Dezvoltarea regională a gazelor

Neptun Deep: a început forajul celor 6 sonde pe zăcământul Domino și progresează lucrările la toate componentele proiectului

OMV Petrom a anunțat finalizarea operațiunilor de foraj în perimetrul Han Asparuh; cele doua sonde de explorare nu au întâlnit un volum semnificativ de gaze naturale, contribuie însă la o mai bună înțelegere a geologiei

Extinderea portofoliului de perimetre al companiei în Marea Neagră: OMV Petrom se alătură Shell si TPAO într-un proiect de explorare în perimetrul Han Tervel, offshore Bulgaria; OMV Petrom va deține o participație de 25%, alăturând-se operatorului Shell (42%) și TPAO (33%) – sub rezerva aprobării autorităților de reglementare

Proiecte cu emisii reduse de carbon

OMV Petrom a avansat în dezvoltarea producției de hidrogen verde la Petrobrazi: primul modul pentru proiectul de hidrogen verde de 20 MW a fost livrat – parte din construcția celei mai mari unități de producție de carburanți sustenabili din Europa de Sud‑Est

Trei proiecte eoliene de aproximativ 300 MW au intrat în faza de execuție, în cadrul parteneriatului dintre OMV Petrom și Renovatio Group

OMV Petrom a demarat un proiect fotovoltaic de ~7 MW la rafinăria Petrobrazi

În ceea ce privește câștigurile acționarilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a aprobat în aprilie propunerea Directoratului pentru un dividend de bază pe acțiune pentru 2025 de 0,0466 lei (în creștere cu 5% față de anul precedent) și un dividend special pe acțiune de 0,0112 lei (în scădere cu 44% față de anul precedent).

(sursa: Mediafax)