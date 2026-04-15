Semne de stabilitate în economie: Numărul companiilor care și-au închis porțile, în scădere ușoară la începutul anului

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 2.271 (număr în creştere cu 4,35% faţă de ianuarie-februarie 2025), şi în judeţele Bihor (504, +7,23%), Cluj (493, -14,41%), Constanţa (481, +35,1%), Timiş (469, -6,94%). Iaşi (459, -15,47%) şi Ilfov (427, +16,03%).



La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Giurgiu (78, în scădere cu 32,17% faţă de primele două luni din 2025), Tulcea (80, -23,19%), Mehedinţi (82, -14,58%) şi Ialomiţa (85, +23,19%).



Creşteri semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Galaţi (+43,08%), Constanţa (+35,11%) şi Caraş-Severin (+31,91%), în timp ce scăderile cele mai mari au fost raportate în Tulcea (-38,93%), Bistriţa Năsăud (- 38,74%) şi Giurgiu (-32,17%).



Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 2.421 (-18,84%, raportat la primele două luni din 2025), agricultură, silvicultură şi pescuit (986, -30,66%) şi construcţii (918, -10,09%).



În februarie 2026 au fost consemnate 5.788 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.099), Bihor (292), Cluj (265) şi Iaşi (247).

