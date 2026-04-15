Jurnalul.ro Ştiri Observator Semne de stabilitate în economie: Numărul companiilor care și-au închis porțile, în scădere ușoară la începutul anului

de Redacția Jurnalul    |    15 Apr 2026   •   18:00
12.100 de radieri în perioada ianuarie-februarie 2026

Un număr de 12.100 de firme au fost radiate la nivel naţional în primele două luni din 2026, cu 3,11% mai puţine comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 2.271 (număr în creştere cu 4,35% faţă de ianuarie-februarie 2025), şi în judeţele Bihor (504, +7,23%), Cluj (493, -14,41%), Constanţa (481, +35,1%), Timiş (469, -6,94%). Iaşi (459, -15,47%) şi Ilfov (427, +16,03%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Giurgiu (78, în scădere cu 32,17% faţă de primele două luni din 2025), Tulcea (80, -23,19%), Mehedinţi (82, -14,58%) şi Ialomiţa (85, +23,19%).

Creşteri semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Galaţi (+43,08%), Constanţa (+35,11%) şi Caraş-Severin (+31,91%), în timp ce scăderile cele mai mari au fost raportate în Tulcea (-38,93%), Bistriţa Năsăud (- 38,74%) şi Giurgiu (-32,17%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 2.421 (-18,84%, raportat la primele două luni din 2025), agricultură, silvicultură şi pescuit (986, -30,66%) şi construcţii (918, -10,09%).

În februarie 2026 au fost consemnate 5.788 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.099), Bihor (292), Cluj (265) şi Iaşi (247).

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
