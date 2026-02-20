Opt candidaturi pentru șefia Romsilva

Este vorba despre opt persoane dintre care doar două persoane vin din afara regiei, dar cu precizare că unul dintre cei doi este un fost secretar de stat care a coordonat Departamentul Păduri.

Pe listă apare numele lui Jean Vișan, actualul director general interimar al regiei, precum și cel al lui Octavian Anghel, directorului Direcției Fond Forestier din cadrul Romsilva, una dintre cele mai importante din cadrul regiei.

De asemenea, apare Adrian Băban, angajat Romsilva care în perioada 2016-2018 a fost chiar și președintele Consiliului de Administrație al regiei. De asemenea, el mai are trecut în cv și alte ocupații legate tot de silvicultură: expert la Universitatea Transilvania din Brașov, vicepreședinte al Grupului pentru Dialog Forestier, președintele filialei Timișoara a Societății „Progresul Silvic”.

Alți angajați ai regiei care candidează la funcția de director general al regiei sunt Mugurel Ghinescu, actualul șef al Ocolului Silvic București, Cristian Sorin Nicolicioiu, directorul Direcției Silvice Mehedinți,

Cezar Tulbure, coordonatorul Compartimentului Paza Pădurilor de la Direcția Silvică Suceava. De asemenea, pe lisată figurează și Sorin Banciu. El este silvicultor de meserieși, dar nu a lucrat nivciodată la Romsilva. El a ajuns deputat în legislatura 2020-2024, după numai câteva luni, a renunțat la funcția de deputat pentru cea de secretar de stat la Ministerul Mediului, coordonator al Departamentului Păduri. Acum este vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG). În polus, el este și președintele Consiliului de Administrație al SC Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, precum și conferențiar universitar în cadrul USAMV București. Un alt candidat care nu vine din structurile Romsilva este și Remus Petruse. De peste 20 de ani lucrează ca inginer silvic numai la firme private de profil, ultima fiind Kronospan Timber Sebeș (fosta ZG Timber Sebeș SRL). Din 2015 activează și în Asociația Foresterilor din România Asfor. La început de carieră, în 2002, el a lucrat 6 luni la Romsilva.

De remarcat, toți candidații sunt absolvenți ai Universității Transilvania Brașov. Următoarea etapă a procedurii de selecție prevede întocmirea Liste scurte, unde pot figura cel mult 5 candidaturi.