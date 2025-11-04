Opt persoane rănite într-un accident între un tramvai și un autobuz în Capitală

UPDATE 2:

STB a transmis prima reacție după accidentul de pe str. Brașov, în zona stației Drumul Taberei, unde un tramvai al liniei 41 a tamponat un autobuz al liniei 168, care se deplasa pe sensul spre Valea Ialomiței.

„În prezent, tramvaiele liniei 41 sunt blocate. A fost înființată o linie navetă cu indicativul 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea”, potrivit STB.

Compania a demarat de urgență o anchetă internă.

UPDATE 1:

În urma evaluării medicale, sunt transportate la spital șapte victime conștiente și cooperante. Astfel, doi răniți sunt duși la Spitalul Clinic de Urgență București, patru la Spitalul Universitar de Urgență București și unul la Spitalul Militar Central.

Știre inițială:

Potrivit ISU București - Ilfov, accidentul s-a produs între un tramvai și un autobuz STB, pe str. Brașov intersecție cu Drumul Taberei.

În urma evaluării SMURD, opt persoane sunt rănite, dar conștiente. Dintre ele, șapte vor să fie transportate la spital.

Nu sunt persoane încarcerate.

ISU București-Ilfov intervine cu o autospecială de stingere, 3 ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport victime multiple.

