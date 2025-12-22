Ce oraș european este considerat cel mai bun loc din lume pentru mâncare

Cercetările recente realizate de TasteAtlas au identificat destinațiile de top pentru iubitorii de mâncare. Statistica a fost realizată pe baza a aproape 500.000 de evaluări din 17.073 de orașe din întreaga lume, potrivit Express. În top 10 sunt nu mai puțin de șase orașe italiene și doar două locuri din afara Europei. În top 30, apar și metropole din Asia, America de Nord și America de Sud.

Napoli a ocupat primul loc, datorită preparatelor sale emblematice precum pizza, lasagna și macaroane. Pe doi este Milano, renumit pentru risotto și panettone. Bologna a obținut locul trei având produse de top precum spaghetele bolognese, ragu și tortellini. Paris, Viena, Osaka și Mumbai au reușit să intre în top 10 strecurând-se printre orașele italiene Florența, Roma și Torino.

În schimb, în top 30 apar și orașe mari de pe alte continente. New York, New Orleans, San Francisco, Chicago și Philadelphia reprezintă SUA, iar Guadalajara aduce în clasament bucătăria mexicană. Celebrul sushi din Japonia este bine reprezentat prin orașele Osaka, Tokyo și Kyoto.

Din Asia mai apar în top 30 orașele Ho Chi Minh City, Bangkok, Singapore, Istanbul și Gaziantep. De asemenea, Lima, capitala statului Peru, reprezintă America de Sud. Nu în cele din urmă, au fost bine plasate orașe europene precum Barcelona, Madrid, Amsterdam, Genova, Nisa, Catania și Lisabona.

Iată primele 30 de orașe cele mai bune pentru mâncare:

Napoli, Milano, Bologna, Florența, Mumbai, Roma, Paris, Viena, Torino, Osaka, Madrid, New York, Genova, Nisa, Lima, Jakarta, Kyoto, Gaziantep, Ferrara, New Orleans, Catania, Singapore, Veneția, Istanbul, Tokyo, San Francisco, Lisabona, Guadalajara, Chicago și Philadelphia.

Surprinde faptul că niciun oraș din Marea Britanie nu a prins top 30. Totodată, experții nu au plasat în clasament orașe din România.

(sursa: Mediafax)