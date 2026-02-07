China va interzice mânerele ascunse ale ușilor mașinilor electrice

Conform reglementărilor anunțate luni de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației, mașinile vândute în China vor avea, obligatoriu, un sistem de deblocare mecanică atât pe interiorul, cât și pe exteriorul fiecărei uși, cu excepția portbagajului, potrivit The Guardian.

Noile reglementări vor „îmbunătăți nivelul de siguranță în designul auto”, se arată în comunicat.

Urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie anul viitor, reglementările prevăd că fiecare mașină trebuie să ofere un spațiu acționat manual de cel puțin 6 cm x 2 cm x 2,5 cm pentru a permite deschiderea manuală a ușii. În interiorul vehiculului, trebuie să existe și indicatoare care să le indice ocupanților cum să deschidă ușa.

Mânerul de ușă extensibil, montat încastrat, a devenit popular pentru prima dată odată cu Tesla Model S a lui Elon Musk, lansat în 2012. Designul integrează mânerul în ușă și folosește semnale electrice pentru a activa încuietoarea.

De atunci, a devenit o alegere comună de design pentru multe vehicule electrice din întreaga lume, inclusiv în China, unde este prezentă în aproximativ 60% din primele 100 de vehicule cu energie nouă cele mai bine vândute - inclusiv atât vehicule electrice, cât și mașini hibride - potrivit presei de stat.

Mașinile lansate după ianuarie anul viitor trebuie să respecte noile reglementări, obligând producătorii auto chinezi să reproiecteze multe dintre vehiculele lor. Anumite vehicule deja omologate și aflate în etapele finale de lansare au primit o perioadă de grație de doi ani pentru a actualiza designul.

Mai multe accidente mortale de mare amploare, în care pene de curent au blocat ocupanții în vehicule din cauza absenței unei eliberări manuale, au fost atribuite designului, ceea ce a determinat supravegherea organismelor de supraveghere a siguranței la nivel global.

(sursa: Mediafax)