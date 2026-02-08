Îți plac fotografiile cu pisici? Ești mereu distras? Probabil că ești destul de bun la concentrare: 9 mituri despre atenție

Creierul tău procesează 11 milioane de informații pe secundă. De ce nu ești tu problema când nu te poți concentra

În fiecare secundă, creierul uman este bombardat cu aproximativ 11 milioane de biți de informație, dar doar o fracțiune infimă ajunge în conștiința noastră. Distragerea, oboseala mentală și lipsa de concentrare nu sunt semne de slăbiciune, ci efecte firești ale modului în care funcționează mintea într-o lume suprasaturată de stimuli. Un nou volum semnat de doi experți olandezi explică de ce luptăm inutil cu propriul creier – și ce putem face mai inteligent.

Se estimează că avem aproximativ 50.000 de gânduri pe zi – de la cele importante, până la cele banale sau anxioase, precum „Oare am închis aragazul?”. Iar acestea sunt doar cele care ajung la nivel conștient. În fundal, creierul nostru filtrează constant zgomote, imagini, notificări, obiecte din jur și simpla prezență a telefonului mobil, potrivit The Guardian.

Doar 0,0004% din cele 11 milioane de informații procesate în fiecare secundă ajung în conștiință, ceea ce arată cât de intens muncește creierul pentru a decide ce merită atenția noastră.

Nu e de mirare că ne simțim distrași, copleșiți și epuizați mental. Ritmul alert al vieții moderne, notificările constante și multitaskingul permanent pun presiune pe un sistem cognitiv care nu a fost proiectat pentru asta.

Nu concentrarea este problema, ci felul în care o înțelegem

În cartea „Focus On-Off”, specialiștii olandezi Mark Tigchelaar și Oscar de Bos susțin că atenția poate fi gestionată mult mai eficient dacă înțelegem cum funcționează creierul și încetăm să ne luptăm cu el.

„Ne place să dăm vina pe lipsa de focus, dar multe dintre problemele de concentrare pot fi rezolvate chiar de noi”, spune Oscar de Bos, fondatorul Focus Academy.

Miturile despre concentrare care ne sabotează zilnic

❌ Mitul 1: „Este greu să te concentrezi”

Adevărul? Ne concentrăm foarte bine atunci când ceva ne interesează. Distragerile nu sunt eșecuri, ci priorități stabilite de creier în acel moment. Problema apare când judecăm acest mecanism natural în loc să-l gestionăm.

Soluția:

fă sarcinile plictisitoare mai interesante

schimbă mediul dacă te distrage

notează-ți gândurile când mintea e prea plină

odihnește-te când ești epuizat

❌ Mitul 2: „Dacă opresc notificările, mă pot concentra”

Chiar și simpla prezență a telefonului scade capacitatea de concentrare. Un studiu realizat la Universitatea din Texas a arătat că performanța cognitivă este mai bună atunci când telefonul se află într-o altă cameră.

Pentru muncă profundă: telefonul închis, departe de birou, inbox-ul închis, puține taburi deschise.

❌ Mitul 3: „Trebuie să intru în flow ca să fiu productiv”

Starea de „flow” este reală, dar rară și greu de obținut constant. Necesită 10–15 minute fără întreruperi și un echilibru perfect între dificultate și competență.

Focusul real înseamnă uneori doar câteva secunde de atenție susținută, nu ore de absorbție totală.

❌ Mitul 4: „E doar un email rapid”

Comutarea între sarcini este cel mai mare hoț de concentrare. Fiecare întrerupere provoacă o scădere temporară a IQ-ului și încetinește revenirea la activitatea inițială.

Soluții:

nu verifica emailul în ședințe

grupează sarcinile similare

nu începe ce nu poți termina

așteaptă 5 minute înainte să cedezi impulsului de a verifica telefonul

❌ Mitul 5: „Am nevoie de liniște totală”

Uneori, prea puțini stimuli ne fac mintea să rătăcească. Muzica familiară sau creșterea ritmului pot ajuta creierul să rămână ancorat în sarcină.

Truc: citește mai repede, lucrează mai intens, fă task-ul puțin mai greu.

❌ Mitul 6: „Micile victorii mă motivează”

Task-urile ușoare consumă energie mentală valoroasă. Creierul obosește pe parcursul zilei, iar cercetările arată că acumularea de glutamat afectează capacitatea de concentrare.

Strategia „eat the frog”: rezolvă primul cel mai important lucru al zilei.

❌ Mitul 7: „Pauzele înseamnă social media”

Scroll-ul nu odihnește creierul. Dimpotrivă, îl supraîncarcă. Cele mai bune pauze sunt cele în care nu consumi informație nouă.

Ce ajută cu adevărat:

plimbări fără căști

privitul pe fereastră

activități repetitive

reluarea unui serial familiar

❌ Mitul 8: „Time-blocking funcționează pentru toată lumea”

Planificarea rigidă e adesea nerealistă. Subestimăm ce putem face într-o oră și supraestimăm ce putem face într-o zi.

Alternativă: metoda Pomodoro sau mai puține obiective, mai mult focus.

❌ Mitul 9: „Majoritatea ședințelor ar trebui să fie emailuri”

Emailurile sunt mai consumatoare de atenție decât ședințele bine făcute. Comunicarea excesivă ne transformă în „coșuri de gânduri” pentru alții.

Întreabă-te: chiar e necesar să trimit acest mesaj acum?

Concluzie

Nu Big Tech ne controlează complet atenția. Avem mai multă putere decât credem. Poate problema nu e că nu suntem suficient de productivi, ci că cerem prea mult de la creierul nostru.

Uneori, cel mai sănătos lucru pe care îl poți face este… să te uiți în gol.