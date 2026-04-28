Diana Șoșoacă a rămas fără imunitate! Parlamentul European a dat undă verde procurorilor

Plenul Parlamentului European a aprobat marți ridicarea imunității europarlamentarei Diana Iovanovici Șoșoacă pentru mai multe fapte invocate de autoritățile române în cererea transmisă la Strasbourg.

Decizia privind ridicarea imunității pentru punctele B, C, D, E, F, G și H din raport a fost aprobată.

În schimb, Parlamentul European a aprobat propunerea de a nu ridica imunitatea în cazul punctului I, referitor la un discurs susținut de Diana Șoșoacă în plenul Parlamentului European la 11 februarie 2025, în care aceasta ar fi făcut referiri la Nicolae Ceaușescu..

Ce efect are votul

Votul permite procurorilor români să continue cercetările în dosarul penal în care este vizată Diana Șoșoacă. Ridicarea imunității nu reprezintă o condamnare și nu se pronunță asupra vinovăției, ci elimină un obstacol procedural în calea anchetei.

Cererea de ridicare a imunității a fost transmisă Parlamentului European în 2025, în legătură cu o procedură penală deschisă în România. Potrivit raportului discutat în Parlamentul European, cazul vizează mai multe presupuse infracțiuni care ar fi fost comise în perioada 10 decembrie 2021 – 11 februarie 2025.

Săptămâna trecută, Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European, JURI, avizase favorabil solicitarea de ridicare a imunității, cu 17 voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și o abținere.

Diana Șoșoacă, președinta S.O.S. România, este cercetată pentru 11 infracțiuni, între care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război, negarea Holocaustului, dar și fapte precum lipsirea de libertate în mod ilegal și ultraj.

Europarlamentara beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procedurilor judiciare.

Punctele unde s-a ridicat imunitatea

B – acuzația de lipsire de libertate în mod ilegal, într-un incident din 10 decembrie 2021, într-un apartament din București.

C – acuzația de glorificare a unei persoane condamnate pentru crime de război, printr-un comunicat publicat pe site-ul partidului S.O.S. România.

D – declarații publice cu caracter antisemit, inclusiv pe Facebook, în mai 2024.

E – alte declarații făcute în Parlamentul României, prin care ar fi acuzat colectiv evreii de crime istorice împotriva românilor.

F – declarații online din octombrie 2024 privind glorificarea unor persoane și mișcări asociate cu crime de război și acuzații colective la adresa evreilor.

G – declarații din 1 decembrie 2024 privind glorificarea unei persoane condamnate pentru crime de război și promovarea unor idei legionare, rasiste și xenofobe.

H – acuzația de ultraj, după ce ar fi amenințat doi polițiști aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

(sursa: Mediafax)