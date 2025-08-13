Patru bărbați au furat un seif cu bani și bijuterii de 20.000 de euro dintr-o locuință din Sectorul 2

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii fac miercuri cinci percheziții domiciliare în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

În 20 aprilie 2025, un bărbat a sesizat poliția cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 00.30, din locuința sa, situată la o adresă din Sectorul 2, i-ar fi fost sustras un seif metalic, încastrat într-un corp de mobilier, în interiorul căruia se aflau sume de bani si bijuterii, în valoare de aproximativ 20.000 de euro.

Polițiștii au stabilit în urma cercetărilor că fapta ar fi fost comisă de patru bărbați, toți cunoscuți cu preocupări de natură infracțională.

În urma perchezițiilor de miercuri au fost ridicate mai multe mijloace de probă, printre care instrumente artizanale, care ar fi fost folosite la comiterea faptei, bijuterii și sume de bani.

Trei dintre suspecți au fost duși la audieri, iar al patrulea este căutat de polițiști.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

(sursa: Mediafax)