Şefii ANPC cercetaţi penal de DNA revin în funcţii

Astfel, cei doi se întorc oficial în funcțiile de conducere. Decizia vine după soluționarea plângerii formulate împotriva măsurii considerate abuzive a controlului judiciar.

Sebastian Hotca și Paul Anghel fuseseră plasați sub control judiciar și înlăturați de la șefia ANPC la două luni după demiterea lui Cristian Popescu Piedone, primul conducător al instituției vizat de o anchetă DNA.

Procurorii DNA Timișoara i-au acuzat pe Hotca de abuz în serviciu în formă continuată, iar pe Anghel de șantaj, pentru modul în care ar fi gestionat mutarea temporară a șefei Protecției Consumatorului din Caraș-Severin și presiunile exercitate asupra acesteia.

Ancheta a vizat perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025 și presupusele influențe politice asupra numirilor din ANPC.

Avocatul Adrian Cuculis a susținut că Anghel este nevinovat și că faptele descrise „nu constituie infracțiune penală”, acuzând o posibilă conotație politică a dosarului.

(sursa: Mediafax)