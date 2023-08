Ce pedeapsă riscă șoferul de 19 ani drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai: am putea avea surpriza să fie condamnat cu suspendare

”O să vă dezamăgesc. Este adevărat că a apărut o nouă reglementare care prevede că în situația în care, sub influența alcoolului su sub influența substanțelor psihoactive, o persoană ucide două sau mai multe persoane, nu poate fi condamnată cu suspendare, decât cu executare. Dar, atenție, ea va intra în vigoare numai de la 1 ianuarie 2024.

Ca urmare, i se va aplica legea cea mai favorabilă, cea existentă acum și am putea avea ”surpriza”, deși este puțin probabil în viziunea mea, dată fiind situația, să fie condamnat chiar cu suspendare”, a precizat avocatul Pavel Abraham, în direct la Antena 3 CNN.

”Am sesizat că el a mai fost testat. Este foarte grav, fiindcă nu-mi dau seama simplul fapt că a condus anterior sub influența substanțelor psihoactive, fapta este infracțiune.

Ca urmare, permisul trebuia preluat și el, am înțeles că are de scurtă durată permisul, nu ar fi putut conduce în acest moment.

Înseamnă că apare o suspiciune rezonabilă că s-a întâmplat ceva la nivelul relațiilor sociale din România specifice, având în vedere poziția socială a unora sau a altora”, a mai spus avocatul Pavel Abraham.

”Este foarte frecvent, în ultima perioadă, pentru a spori efectul consumului de astfel de substanțe, se folosește policonsumul. Ați arătat că erau trei substanțe, culmea, toate fac parte din clasificare după Legea 143 din droguri de mare risc și în contextul acesta ele în amestec potențează consumul.

Lipsa de educație în ceea ce privește prevenirea, nimeni nu spune că ar trebi, în primul rând, să prevenim asemenea situații. Asta înseamnă educație organizată în sistemul școlar”, a mai precizat Pavel Abraham.

Și psihologul criminalist Tudorel Butoi a făcut o analiză, în direct la Antena 3 CNN, a comportamentului șoferului de 19 ani, drogat, care a izbit în plin opt oameni la 2 Mai:

”A distrus familii. El este un naiv excentric. Nu are capacitatea de analiză și sinteză mentală la nivelul înțelepciunii. Mi-ați spus foarte multe lucruri despre el și eu vi le confirm că în situația în care ești sub influența drogului, perceptivitatea dispare, atenția este disfuncțională, memoria la fel, coodonarea la fel, dar nu mi-ați spus, băiatul ăsta are are și el o inserție socială, are o responsabilitate, vreun serviciu? Infantilist excentric. Că nu are el tragere de inimă către serviciu și muncă, asta este problema lui și a altora. Problema noastră, a maturilor, a educatorilor, a polițiștilor este să îi antrenăm în așa ceva. Poliția nu poate să facă absolut nimic, câtă vreme nu umbli în lege, să dai legi de protecție a polițistului în acțiunile pe care le face, că altfel îl porți prin tribunale și prin parchete””, a precizat Tudorel Butoi, psiholog criminalist, în direct la Antena 3 CNN.

Pavel Abraham