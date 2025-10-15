Schimbare radicală la pensiile private: Românii nu își vor mai putea retrage integral banii din Pilonul 2 și Pilonul 3

Românii nu își vor mai putea retrage integral banii din fondurile de pensii private

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputaților, cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă” și 22 de abțineri. Alți 31 de parlamentari nu au votat. Camera Deputaților a fost for decizional, iar legea merge acum la promulgare.

În prezent, în lipsa unui cadru legal, românii își pot retrage integral economiile din fondurile de pensii private. După promulgare, însă, această opțiune va fi restricționată.

Cum vor putea fi retrași banii din Pilonul 2 și Pilonul 3

Potrivit noii legi, românii vor putea retrage doar 30% din suma acumulată, restul banilor urmând să fie plătit eșalonat pe o perioadă de opt ani.

Beneficiarii pot solicita, totuși, o eșalonare mai lungă, dacă doresc acest lucru.

În cazul în care suma acumulată la Pilonul 2 este mai mică de 15.372 de lei, plata se poate face integral sau eșalonat pe maximum 12 luni, la alegerea beneficiarului.

O excepție importantă este prevăzută pentru bolnavii cu afecțiuni oncologice, care vor putea primi, la cerere, 100% din valoarea activului personal într-o singură tranșă.

Cum vor fi administrate plățile

Legea introduce reguli clare privind înființarea și autorizarea fondurilor de plată a pensiilor private, care vor fi administrate de furnizori autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

În prezent, la Pilonul II contribuie peste 8,4 milioane de români, iar valoarea totală a activelor depășește 179 miliarde de lei.

Pilonul III, cel al pensiilor facultative, numără aproape 940.000 de participanți, cu active totale de 6,59 miliarde de lei, conform datelor din august 2025.

Critici și controverse politice

Legea a fost contestată de deputatul USR Claudiu Năsui, care a acuzat coaliția de guvernare de „fraudă” față de românii care au ales să contribuie voluntar la Pilonul 3.

„Li s-a promis prin contract că își pot lua banii la vârsta de pensionare, dar statul schimbă regulile chiar înainte de acel moment. 70% din banii lor vor fi folosiți pentru a împrumuta statul român, cu dobânzi mai mici decât inflația. Pierdere sigură”, a scris Năsui pe Facebook.

Deputatul a mai precizat că doar AUR și UDMR au susținut amendamentele sale privind libertatea de retragere a fondurilor din Pilonul 2 și 3.