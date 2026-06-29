Veste uriașă pentru milioane de români: Banii strânși pentru pensie ar putea scăpa de impozit

Inițiativa urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care va avea votul decizional.

Potrivit proiectului, persoanele interesate vor putea deschide un cont dedicat economisirii pentru pensie. Prin intermediul acestuia, vor putea investi în acțiuni, obligațiuni sau fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri).

Investițiile ar urma să fie realizate atât pe piața de capital din România, cât și pe piețele statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Scopul mecanismului este acumularea unui capital suplimentar până la momentul pensionării.

Printre cele mai importante prevederi ale proiectului se numără scutirea de la plata impozitului pentru câștigurile obținute din investițiile realizate prin aceste conturi. În același timp, fondurile acumulate ar rămâne în proprietatea titularului. În cazul decesului acestuia, sumele ar putea fi moștenite de succesorii legali.

Participarea la acest sistem ar fi voluntară. Fiecare persoană ar decide dacă își deschide un astfel de cont, cât economisește și ce strategie de investiții adoptă. Singura condiție prevăzută de proiect este păstrarea banilor în cont până la pensionare.

Noul mecanism nu înlocuiește actualul sistem de pensii, ci îl completează. România are în prezent pensia publică, pensiile administrate privat și pensiile facultative.

Spre deosebire de aceste sisteme, proiectul oferă titularului libertatea de a decide în ce instrumente financiare investește. De asemenea, nu sunt prevăzute comisioane suplimentare, în afara celor obișnuite pentru tranzacțiile de pe piața de capital.

Inițiatorii susțin că măsura răspunde provocărilor demografice cu care se confruntă România, în contextul îmbătrânirii populației și al presiunii tot mai mari asupra sistemului public de pensii. După votul din Senat, proiectul va intra în dezbaterea Camerei Deputaților, care va decide forma finală a legii.

(sursa: Mediafax)