Pentru masa sănătoasă a preșcolarilor și elevilor, Guvernul mai dă 1,5 lei

Programul se va derula începând cu 8 ianuarie și are ca obiectiv declarat asigurarea unui suport alimentar gratuit pentru preșcolari și elevi pe perioada cursurilor școlare. Pentru anul 2026, suma alocată pentru programul național „Masă sănătoasă” este de 1.531.090.000 de lei.

Programul constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 16,5 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Suportul alimentar nu se acordă pe perioada vacanțelor sau în zilele declarate prin lege ca zile nelucrătoare. Numărul anual de beneficiari se stabilește și se propune de către Ministerul Educației și Cercetării, pe baza concluziilor raportului cu privire la impactul programului, realizat la nivel național, cu încadrarea în bugetul alocat PNMS pentru anul 2026.

În anul școlar 2024-2025, au beneficiat de program un număr de 533.907 de preșcolari și elevi.