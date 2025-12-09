Pericol de explozie: Valea Oltului, închisă în această noapte din cauza cisternei din care se scurge GPL

Circulația este oprită deja de opt ore.

POliția Sibiu transmite că datele transmise de ISU Vâlcea și Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu arată că traficul rutier pe DN 7 - Valea Oltului rămâne închis în noaptea de marți spre miercuri.

Accesul autovehiculelor este interzis pe timpul nopții pe tronsonul Boița – Județul Vâlcea.

Astfel, la nodul rutier A1 – DN 7 Boița, traficul se deviază spre DN 1 Veștem – Brașov.

Măsura a fost luată pentru prevenirea oricăror incidente care ar putea pune în pericol siguranța participanților la trafic.

Poliția Sibiu le recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor care dirijează circulația și să manifeste prudență și atenție în conducere.

Sunt recomandate, de asemenea, rute ocolitoare, respectiv:

- DN 7 → DN 67 (Budești) → Târgu Jiu;

- DN 7 → DN 64 Drăgășani → județul Olt;

- DN 7 → DN 7CC (Călimănești);

- DN 7 → DJ 658 / DC18 (Bujoreni).

- Sibiu → DN 1 – Brașov.

O cisternă încărcată cu GPL pierde gaz, iar autoritățile au închis, marți, în jurul orei 15, traficul rutier pe DN 7 - Valea Oltului, în zona localității Călimănești, județul Vâlcea.

A fost emis mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației din zonă.

În sprijinul echipelor operative de intervenție au fost solicitate autospeciala cu roboți de la ISU Brașov (care a ajuns la Călimănești marți seara) și două autospeciale de stingere de la ISU Sibiu.

Traficul pe DN7 este complet blocat.

La fața locului a fost solicitată o cisternă pentru transvazarea gazului.

Din primele verificări ale polițiștilor, este vorba despre o cisternă care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), aceasta prezentând scăpări de substanțe. La volan se afla un bărbat de 54 de ani, din județul Bihor.

(sursa: Mediafax)