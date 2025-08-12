Peste 1.000 de hectare de vegetație, cuprinse de incendii în ultimele 24 de ore

Dintre acestea, 14 incendii au fost lichidate, unul se află în curs de localizare (Chilia Veche, jud. Tulcea) și unul se află în stadiu de localizare (Grădinari, jud. Giurgiu).

Printre cele mai afectate zone se numără:

- Vânjuleț (Mehedinți) – 200 ha;

- Voicești (Vâlcea) – 200 ha;

- Burila Mică (Mehedinți) – 100 ha.

La misiuni au participat forțe și mijloace din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență, serviciilor voluntare, precum și sprijin aerian din partea Inspectoratului General de Aviație, care a alocat două resurse aeriene și a realizat 29 de aruncări de apă în zonele afectate din județul Tulcea.

Deși majoritatea incendiilor au cuprins vegetația uscată, în unele cazuri focul s-a extins și la litiera pădurilor (Izvorălu de Sus și Șinova, Mehedinți) sau au pus în pericol zone locuite (Cungrea și Milcovu din Vale, Olt).

Autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate este strict interzisă prin lege.

(sursa: Mediafax)