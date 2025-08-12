x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Peste 1.000 de hectare de vegetație, cuprinse de incendii în ultimele 24 de ore

Peste 1.000 de hectare de vegetație, cuprinse de incendii în ultimele 24 de ore

de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   10:15
Peste 1.000 de hectare de vegetație, cuprinse de incendii în ultimele 24 de ore

România se confruntă cu un val de incendii de vegetație și fond forestier, care au afectat în ultimele 24 de ore peste 1.000 de hectare, informează marți IGSU. În total, au fost înregistrate 16 focare de amploare la nivel național.

Dintre acestea, 14 incendii au fost lichidate, unul se află în curs de localizare (Chilia Veche, jud. Tulcea) și unul se află în stadiu de localizare (Grădinari, jud. Giurgiu).

Printre cele mai afectate zone se numără:

- Vânjuleț (Mehedinți) – 200 ha;

- Voicești (Vâlcea) – 200 ha;

- Burila Mică (Mehedinți) – 100 ha.

La misiuni au participat forțe și mijloace din cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență, serviciilor voluntare, precum și sprijin aerian din partea Inspectoratului General de Aviație, care a alocat două resurse aeriene și a realizat 29 de aruncări de apă în zonele afectate din județul Tulcea.

Deși majoritatea incendiilor au cuprins vegetația uscată, în unele cazuri focul s-a extins și la litiera pădurilor (Izvorălu de Sus și Șinova, Mehedinți) sau au pus în pericol zone locuite (Cungrea și Milcovu din Vale, Olt).

Citește pe Antena3.ro

Autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate este strict interzisă prin lege.

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: incendii vegetatie romania ultimele 24 de ore
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri