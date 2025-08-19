Peste 1 200 de intervenții ale echipajelor SMURD

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în prima zi a acestei săptămâni, pompierii militari au acționat pentru gestionarea a peste 1.600 solicitări primite din partea populației. Intervențiile au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților.

Majoritatea misiunilor au fost ale echipajelor SMURD, care au intervenit în 1.284 situații pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1.278 persoane au fost asistate medical.

16 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri pe timpul misiunilor desfășurate. Salvatorii au gestionat eficient și cele 4 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere.

În paralel, pompierii au acționat pentru stingerea celor 123 de incendii, reușind să limiteze extinderea flăcărilor și să prevină alte pericole. Dintre acestea 87 au fost intervenții la arderi necontrolate, în urma cărora au fost afectate peste 350 ha.

În contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate, în data de 18.08.2025, în intervalul 07.00 – 21.00, s-au înregistrat efecte în 3 localități din 3 județe (AB, OT, SB) și municipiul București, unde s-a intervenit pentru degajarea a 4 copaci prăbușiți pe carosabil, fiind avariat 1 autoturism.

O intervenție relevantă este cea din municipiul București, sector 2, unde creanga unui copac s-a prăbușit peste 1 autoturism, iar în cădere a lovit 2 persoane. După evaluarea medicală cele 2 victime au fost transportate la spital, conștiente, cu leziuni minore. De asemenea, traficul rutier pe DN 67C, localitatea Căpâlna, județul Alba s-a desfășurat cu dificultate din cauza mai multor roci căzute pe carosabil.

