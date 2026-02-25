Cutremur la Penitenciarul Jilava! Raportul Corpului de Control al ANP dezvăluie neregulile directoarei adjuncte Cristina Antoanela Teoroc

La sfârșitul anului trecut, inspectorii au luat la puricat conducerea pușcăriei.

În raportul care numără nu mai puțin de 300 de pagini se detaliză, punct cu punct, cum acționa caracatița conducerii de la Jilava, acolo unde directoarea adjunctă, Cristina Antoanela Teoroc, conducea totul cu „mână de fier”, chiar dacă, în multe cazuri, se încălca legea.

Aceste lucruri se întâmplau în condițiile în care finul său, Silvian Claudiu Românu, conducea în această pușcărie.

Răspunsul ANP

Într-un răspuns pe care ANP l-a transmis initial site-ului Stiripesurse.ro, instituția confirmă controlul de la Jilava și măsurile care au fost dispuse.

„În perioada 15.10.2025-03.11.2025, conform Ordinului directorului general al ANP nr. 377/14.10.2025 și Deciziei directorului general al ANP nr. 492/2019 din 5 august 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea controalelor în Administrația Națională a Penitenciarelor și în unitățile subordonate a fost efectuată o misiune de control la Penitenciarul București Jilava.

Misiunea de control a fost amplă, cu obiective care au vizat domeniile extinse ale sistemului penitenciar, astfel: siguranța deținerii și regim penitenciar, economico–administrativ, reintegrare socială și managementul resurselor umane.

Prin materialul final de control au fost propuse măsuri care privesc toate sferele de răspundere, respectiv penală, disciplinară și administrativă, sens în care, în acest context sunt aplicabile prevederile art. 12, alin.(1), lit.(e) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, astfel: sunt exceptate de la liberul acces al cetățenilor informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare", se precizează în răspunsul ANP.

Sesizări la DNA și alte instituții

„Luând în considerare aspectele prezentate şi abaterile constatate prin prezentul Raport de control, propunem spre aprobare următoarele măsuri: