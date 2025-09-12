Peste jumătate dintre români folosesc Internet Banking sau Mobile Banking

Digitalizarea serviciilor bancare câștigă tot mai mult teren în România, arată un sondaj realizat de CEC Bank și FinZoom.ro.

Potrivit datelor, 57% dintre respondenți folosesc Internet Banking sau Mobile Banking, dintre care 33% fac plăți online săptămânal sau chiar mai des, iar alți 24,5% le utilizează ocazional, mai rar de o dată pe lună.

Studiul mai arată că 63% dintre români au folosit cardul pentru cumpărături online, iar 47% își achită constant facturile prin card sau cont bancar.

Aproape 27% folosesc aceste metode doar uneori, în timp ce 26% preferă să plătească utilitățile exclusiv cash.

În magazinele fizice, 40% dintre respondenți plătesc atât cu numerar, cât și cu cardul, 37,5% folosesc doar cash, iar 23% doar cardul.

Totodată, peste 38% utilizează Google Pay sau Apple Wallet pentru cumpărături direct cu telefonul, procent aflat în creștere față de anii trecuți.

Sondajul a fost realizat online, pe un eșantion de aproximativ 1.200 de persoane din întreaga țară, reprezentativ pentru utilizatorii de internet.

Cei mai mulți respondenți locuiesc la oraș (70%), 58% sunt salariați, iar 40% au studii superioare sau postuniversitare.

(sursa: Mediafax)