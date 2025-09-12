Peste jumătate dintre români folosesc Internet Banking sau Mobile Banking

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   19:30
Sursa foto: Ingram Publishing/Getty Images/Ingram Publishing

Mai mult de 57% dintre români efectuează tranzacții prin Internet Banking sau Mobile Banking, iar peste o treime plătesc cu aceste servicii în mod frecvent.

Digitalizarea serviciilor bancare câștigă tot mai mult teren în România, arată un sondaj realizat de CEC Bank și FinZoom.ro.

Potrivit datelor, 57% dintre respondenți folosesc Internet Banking sau Mobile Banking, dintre care 33% fac plăți online săptămânal sau chiar mai des, iar alți 24,5% le utilizează ocazional, mai rar de o dată pe lună.

Studiul mai arată că 63% dintre români au folosit cardul pentru cumpărături online, iar 47% își achită constant facturile prin card sau cont bancar.

Aproape 27% folosesc aceste metode doar uneori, în timp ce 26% preferă să plătească utilitățile exclusiv cash.

În magazinele fizice, 40% dintre respondenți plătesc atât cu numerar, cât și cu cardul, 37,5% folosesc doar cash, iar 23% doar cardul.

Totodată, peste 38% utilizează Google Pay sau Apple Wallet pentru cumpărături direct cu telefonul, procent aflat în creștere față de anii trecuți.

Sondajul a fost realizat online, pe un eșantion de aproximativ 1.200 de persoane din întreaga țară, reprezentativ pentru utilizatorii de internet.

Cei mai mulți respondenți locuiesc la oraș (70%), 58% sunt salariați, iar 40% au studii superioare sau postuniversitare.

(sursa: Mediafax)

