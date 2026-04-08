Alertă pe piața muncii! Peste 30.000 de posturi sunt gata de ocupare în toată țara

Potrivit unui comunicat al ANOFM, din cele 34.686 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.130 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, manager în diferite domenii de activitate, specialist în diverse domenii de activitate, contabil etc.), 5.718 sunt pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, vânzător, casier, servant pompier, curier etc.) şi 6.536 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier, sudor, lucrător comercial, zidar rosar-tencuitor, lăcătuş mecanic etc.).



Restul de 20.302 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii; muncitor necalificat la asamblarea pieselor; manipulant mărfuri; ajutor bucătar etc).



Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.864); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.314); curier (2.101); manipulant mărfuri (1.407); lucrător comercial (1.380); ajutor bucătar (1.133); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.067); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.013); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (782); agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport (521) etc.



"Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcţie de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum şi de numărul repartiţiilor emise în vederea ocupării", se arată în comunicatul agenţiei.



Totodată, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 168 locuri de muncă vacante, după cum urmează: Danemarca - 75 locuri de muncă pentru tehnician industrial (ucenic), mecanic utilaje grele (ucenic), fierar/confecţioner metalic (ucenic), tehnician în automatizări (ucenic); Norvegia - 45 locuri de muncă pentru lucrător în producţie - prelucrarea somonului; Italia - 15 locuri de muncă pentru şofer autobuz; Olanda - 11 locuri pentru inspector veterinar, mecanic de asamblare; Estonia - 10 locuri de muncă pentru betonist; Polonia - 5 locuri de muncă pentru şofer camion C+E, tinichigiu acoperiş; Irlanda - 5 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane şi Germania - două posturi pentru tractorist.

AGERPRES