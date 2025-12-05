Pieton mort, după ce a fost lovit de o motocicletă la intrarea în Pasajul Unirii

x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Dec 2025   •   08:11
Sursa foto: Accident mortal la Pasajul Unirii

Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit joi seară, lovit de o motocicletă la intrarea în Pasajul Unirii din București.

Accidentul s-a produs în jurul orei 23:10, iar medicii au constatat decesul victimei în ciuda manevrelor de resuscitare.

Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea accidentului rutier. Un tânăr de 23 de ani conducea o motocicletă pe Bd. I. C. Brătianu, dinspre str. Colțea către Bd. Dimitrie Cantemir. Când a ajuns la intrarea în Pasajul Unirii, motociclistul a surprins și accidentat pietonul care se angajase în traversarea străzii.

Motociclistul a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”.

Tânărul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, ocazie cu care i-au fost recoltate probe biologice. Cauzele exacte ale accidentului urmează a fi stabilite în urma cercetărilor.

Polițiștii Brigăzii Rutiere fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul rutier mortal.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: pieton mort accident pasajul unirii
