Președinte APAPR: Plata eșalonată la Pilonul II de pensii, mai avantajoasă decât retragerea integrală

Plățile eșalonate sunt de preferat pentru beneficiarii Pilonului II de pensii, din cauza impozitului ar fi mult mai mare în cazul unei retrageri totale, spune Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

„Participanți care, de exemplu, au optat astăzi ca să-și retragă banii eșalonat, panicați de ceea ce citesc, s-au răzgândit și vor să-și retragă tot ce-au dat. Asta pentru ei înseamnă un cont suplimentar, înseamnă o pagubă, pentru că impozitul pe care îl vor plăti va fi mai mare decât cel pe care îl plăteau în varianta plătilor eșalonate”, a precizat Radu Crăciun.

Cetățenii trebuie să beneficieze de informații corecte mai spune președintele APAPR.

„Deci, iată care este miza furnizării de informații corecte oamenilor. Trebuie să-i ajutăm ca să ia decizii avizate și decizii corecte. Aș vrea, la început, să clarific două lucruri care mi se par foarte importante, mai ales că le-am văzut foarte mult timp rostogolite în spațiul public. Prima clarificare este următoarea. Această lege are un impact neutru asupra sistemului de pensii private. În sistemul actual de plată a pensiilor, nu există diferență din punct de vedere al impactului asupra fondurilor de pensii. Și în situația actuală, și în situația preconizată de lege, banii vor ieși din sistemul de pensii private într-o plată unică. Deci nu se pune problema aceea pe care am văzut-o invocată, că este o amânare a plăților gândită de administratorulul de pensii private ca să beneficieze mai mult timp de acești bani”.

Fondurile de pensii sunt capabile să facă față plăților chiar și în perioadele de vârf mai spune Radu Crăciun.

„Această lege de plată a pensiilor private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilității sau imposibilității fondurilor de pensii de a face plăți. Fondurile de pensii sunt foarte lichide și pot face față, fără nicio problemă, plăților, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni. Fondurile de pensii sunt foarte lichide și pot face față, fără nicio problemă, plăților, inclusiv vârfulilor de plăți care vor veni”, a spus președintele APAPR.

(sursa: Mediafax)