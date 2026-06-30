A fost aprobat planul „Curățăm Bucureștiul”: Primăria preia 80% din cheltuieli, proprietarii achită restul de 20%

Conform hotărârii, proprietarii care se înscriu în program beneficiază de o acoperire de 80% a costurilor de curăţare a faţadelor. Diferenţa de 20% reprezintă contribuţia proprie a beneficiarilor. Costurile sunt stabilite prin deviz de către Administraţia Străzilor.



Nu vor fi eligibile pentru acest program clădirile la care, în urma testării suprafeţei, se constată că intervenţiile de curăţare aduc prejudicii faţadei.



Implementarea programului se va realiza etapizat, pe zone de intervenţie stabilite de către Direcţia Generală de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.



De asemenea, Direcţia Generală de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va elabora în prealabil, prin contractarea unor echipe de specialişti atestaţi în restaurarea monumentelor istorice, un ghid de intervenţie pentru curăţarea faţadelor.



Pentru fiecare imobil identificat, reprezentanţii Poliţiei Locale vor întocmi o notă de constatare, iar proprietarul imobilului va fi notificat cu privire la necesitatea îndeplinirii obligaţiei de curăţare a graffiti-ului sau a afişajului aplicat neautorizat.



Termenul de înscriere în program este de 45 de zile calendaristice de la data comunicării notificării. În acest interval, proprietarul sau administratorul poate opta pentru înscrierea în program sau pentru conformare voluntară, prin îndepărtarea pe cheltuială proprie a graffiti-ului sau a afişajului neautorizat.



Proprietarul care alege conformarea voluntară are obligaţia să îndepărteze graffiti-ul şi afişajul neautorizat prin metode adecvate, astfel încât să nu producă degradări suplimentare finisajelor sau elementelor arhitecturale.



Conformarea voluntară se dovedeşte prin transmiterea către Poliţia Locală a următoarelor:

- acordul scris al Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, în cazul imobilelor clasate ca monumente istorice;

- o declaraţie pe propria răspundere privind realizarea lucrărilor cu metode compatibile cu suportul şi finisajele;

- fotografii "înainte/după" din care rezultă eliminarea marcajelor.



Proprietarul sau administratorul care alege să nu se înscrie în program are obligaţia să facă dovada demarării procedurilor de curăţare în maximum 45 de zile calendaristice de la data notificării şi să finalizeze lucrările în termen de 90 de zile.



Elaborarea documentaţiilor tehnice, precum şi obţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare intervenţiei cad în sarcina PMB iar costul documentaţiei tehnice va fi asigurat integral din bugetul local.



Pentru a asigura durabilitatea lucrărilor de igienizare şi pentru a descuraja actele de vandalism, în perimetrul programului se instituie un sistem integrat de monitorizare şi prevenţie.



Acest sistem include patrularea activă şi monitorizarea periodică a tronsoanelor igienizate, intensificarea supravegherii video a spaţiului public adiacent imobilelor, derularea unor campanii publice de informare şi conştientizare.