Poliţia Română: Măsuri pentru siguranţa noului an şcolar; peste 8.600 de poliţişti vor fi prezenţi la deschidere

Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis, vineri, pentru organizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii şi responsabilităţi în creşterea gradului de siguranţă şcolară, a fost întocmit Planul naţional de combatere a violenţei şcolare.



Au fost dispuse măsuri pentru adaptarea dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, prin includerea şcolilor în itinerariile de patrulare, pentru asigurarea unei acoperiri echilibrate, precum şi de organizare a activităţilor specifice în domeniul rutier în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar, pe timpul afluirii şi defluirii, la şi de la cursuri, a elevilor şi / sau a părinţilor / însoţitorilor.



În domeniul rutier au fost desfăşurate 13.475 de activităţi, dintre care 9.403 pentru verificarea amplasării corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare rutieră aflate în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, 3.886 de verificări ale mijloacelor de transport şcolar, iar 186 în alte situaţii.



De asemenea, au fost efectuate 11.261 de controale pe linia sistemelor de securitate private în unităţile de învăţământ, ca urmare a deficienţelor sesizate, fiind constatată o infracţiune şi aplicate 207 sancţiuni contravenţionale. Au fost adresate 398 de informări instituţiilor cu atribuţii specifice privind siguranţa şcolară, cu referire la modul de asigurare a protecţiei unităţilor de învăţământ.



În contextul rezultatelor pozitive înregistrate în anul şcolar anterior în cadrul Campaniei naţionale "Tăcerea e tot violenţă. Vocea ta e soluţia", va fi continuată derularea acesteia pentru anul şcolar 2025-2026, prin iniţierea şi implementarea proiectului "Scoate violenţa şcolară din anonimat!", în parteneriat cu Corpul Naţional al Poliţiştilor, mai informează IGPR.



Proiectul urmează să fie derulat la nivel naţional şi are ca scop creşterea gradului de conştientizare de către părinţi, cadre didactice, elevi, precum şi la nivel de societate, cu privire la necesitatea asigurării unui climat optim de siguranţă în mediul şcolar, prin prevenirea victimizării minorilor, prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile şi / sau infracţionalităţii în mediul şcolar.

