Poliția Română, în război cu Europol: atacurile sindicatului fac parte dintr-o strategie de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile statului de drept

Sindicatului Europol a publicat, joi, pe pagina de Facebook, un atac la adresa Poliției Române, cu titlul „Super ofertă de Paște! Poliția Română oferă peste 2,2 milioane de euro pentru printare și împlicuire”.

Poliția Română transmite, însă, că informațiile sunt false și nu au au corespondent în realitate, ba chiar „sunt de natură a slăbi încrederea cetățenilor în Poliția Română, prin încercarea sindicatului de a decredibiliza instituția”.

„Nu este prima dată când sindicatul Europol recurge la astfel de metode, iar, din analiza efectuată de instituția noastră, putem afirma, fără echivoc, că nu sunt atacuri punctuale, ci aceste atacuri fac parte dintr-o strategie gândită și pusă în aplicare, cu scopul clar de a submina încrederea cetățenilor, în instituțiile statului de drept. În mod concret, sindicatul Europol se autoproclamă apărătorul polițiștilor, însă, în fapt, conducerea acestui sindicat atacă, în mod deliberat, toate deciziile conducerii Poliției Române, decizii care sunt în favoarea tuturor polițiștilor, inclusiv a membrilor sindicatului. Dezavuăm demersurile Sindicatului de discreditare a unui întreg Corp Polițienesc, precum și răspândirea, cu intenție, a unor informații eronte, menite să inducă în mod fals ideea că anumite inițiative ale IGPR ar fi în detrimentul polițiștilor”.

Potrivit IGPR, prin propagarea unor astfel de mesaje, Sindicatul „încearcă, pe de o parte, să afecteze percepția și modul de acțiune al polițiștilor, în timpul serviciului, iar, pe de altă parte, să genereze confuzie și să diminueze eficiența intervențiilor, în defavoarea comunităților pe care le deservim”.

„Super ofertă de Paște! Poliția Română oferă peste 2,2 milioane de euro pentru „printare” și „împlicuire” .Cu toate că toți factorii de conducere din MAI se șterg la gură de „digitalizare” și, în toate discursurile, auzim despre nevoia de modernizare, se pare că instituția nu poate renunța la plic și la „recomandată”. Această cheltuială uriașă, realizată într-o perioadă în care polițiștii se plâng că „autospecialele” stau pe dreapta din lipsa reviziilor și a reparațiilor, că nu au tonere și imprimante funcționale, reprezintă cel puțin o sfidare. Nu mai vorbim despre faptul că „beneficiarii” amenzilor aplicate de polițiști sunt primăriile. Primarii încasează 100% din valoarea amenzilor, în timp ce cheltuielile pentru comunicarea și aplicarea acestora revin în integralitate Poliției Române. Evident, niciun ministru MAI nu își permite să susțină o inițiativă prin care un procent din amenzile aplicate să fie redistribuit în bugetul Poliției Române, pentru că ar supăra camarila de partid”, este postarea Sindicatului.

Potrivit IGPR, „la acest moment, polițiștii rutieri derulează unele activități administrative/birocratice de printare, împlicuire, expediere și evidență a proceselor-verbale de aplicare a sancțiunilor contravenționale. Prin proiectul Poliției Române, atacat de sindicatul Europol, în realitate, ne dorim să înlăturăm munca administrativă/birocratică (care este astăzi în sarcina polițiștilor), astfel încât acei polițiști să poată derula activități în segmentul stradal, în serviciul comunității, respectiv în domeniul siguranței rutiere. În mod concret, ne dorim să optimizăm timpul de intervenție, astfel că polițiștii vor asigura, direct din teren, siguranța traficului rutier, prevenirea accidentelor și sprijinirea cetățenilor, în timp ce atribuțiile de natură administrativă vor reveni operatorului de servicii poștale. Poliția Română a inițiat o licitație publică, la care pot participa toți operatorii economici, prestatori de servicii poștale, iar cel care va fi stabilit câștigător, va prelua serviciile de corespondență cu cetățenii, pentru a degreva polițiștii de activitățile birocratice de printare, împlicuire, expediere și evidență comunicării proceselor-verbale în cauză”, arată Poliția Română.

În plus, IGPR arată că singura activitate pe care o vor mai derula polițiștii în această procedură va fi aceea de a transmite procesele-verbale, în format electronic, către operatorul de servicii poștale, care va prelua toate activitățile administrative menționate anterior.

Cu privire la afirmațiile sindicatului Europol: că deși „toți factorii de conducere din MAI se șterg la gură de „digitalizare” și, în toate discursurile, auzim despre nevoia de modernizare, se pare că instituția nu poate renunța la plic și la „recomandată”, IGPR precizează că serviciile poștale vor fi utilizate în continuare, exclusiv, doar cu acei conducători auto care, fie nu pot, fie nu doresc comunicarea prin mijloace electronice cu Poliția Română, respectiv prin platforma HUB a Ministerului Afacerilor Interne.

Acest model, de a utiliza operatori de servicii poștale, este folosit inclusiv în domeniul privat, de către firmele care au corespondențe cu cetățenii României.

De asemenea, IGPR mai arată că, în ceea ce privește afirmațiile Sindicatului, că „această cheltuială uriașă, realizată într-o perioadă în care polițiștii se plâng că „autospecialele” stau pe dreapta din lipsa reviziilor și a reparațiilor, că nu au tonere și imprimante funcționale, reprezintă cel puțin o sfidare”, Poliția Română precizeazcă că are, în prezent, obligația de achiziționare de plicuri, coli, registre, tonere, precum și alte consumabile.

„În urma demersurilor prezente, activitățile de achiziție a consumabilelor trec din sarcina instituției noastre, în sarcina prestatorului economic. Totodată, suma precizată de sindicatul Europol, respectiv 2,2 milioane de euro, reprezintă valoarea maximă estimată a Acordului-Cadru, care va fi semnat cu operatorul de servicii poștale. Conform legislației incidente, Acordul-Cadru prevede estimări ale valorilor minime și maxime, ce pot fi angajate, în funcție de necesitățile instituției, pe o perioadă de 24 de luni, ci nu o obligație de a achita valoarea maximă estimată, prevăzută în Acordul-Cadru. În concret, în baza Acordului-Cadru, vor fi perfectate contracte subsecvente, prin care vor fi achiziționate servicii poștale, în funcție de numărul concret de procese-verbale ce necesită procesare”, conform IGPR.

Cu privire la acuzațiile Sindicatului europol că „beneficiarii” amenzilor aplicate de polițiști sunt primăriile, iar primarii încasează 100% din valoarea amenzilor, în timp ce cheltuielile pentru comunicarea și aplicarea acestora revin în integralitate Poliției Române, IGPR menționează: „Ministerul Afacerilor Interne a lansat, în dezbatere publică, un proiect de O.U.G. prin care, pe lângă alte subiecte de interes (menite a reduce birocrația, a accelera procesul de digitalizare, și de a introduce noi instrumente de reducere a riscului rutier), a propus ca sumele provenite din sancțiunile contravenționale aplicate de polițiști , la regimul rutier, să fie direcționate către: Poliția Română, pentru mentenanța/administrarea sistemului E-Sigur; finanțarea unor programe de educație rutieră; și primăriile care își instalează sisteme de detecție a abaterilor rutiere. Astfel, se dovedește, încă o dată, că informațiile transmise public de către reprezentanții sindicatului Europol sunt false și de natură a induce în eroare opinia publică și implicit polițiștii. Suplimentar, reiterăm faptul că, în mod cert, implementarea acestor servicii contribuie la: eliminarea utilizării hârtiei, în activitatea curentă a polițiștilor; monitorizarea în timp real a transmiterii corespondenței; asocierea automată a confirmărilor de predare/primire; eliminarea arhivării fizice, fiind utilizată arhivarea digitală securizată; posibilitatea utilizării semnăturii electronice. Acest proces vizează transformări structurale ale modului de funcționare instituțională, prin dezvoltarea și furnizarea de servicii electronice către cetățeni și mediul de afaceri, simplificarea și optimizarea fluxurilor interne de lucru, interconectarea sistemelor informatice și creșterea interoperabilității între instituții”, arată Poliția Română.

IGPR arată că dezvoltarea și operaționalizarea platformelor electronice, precum HUB-ul de servicii al M.A.I. au condus la furnizarea unui număr semnificativ de servicii publice digitale, din care eliberarea online a certificatului de cazier judiciar, istoricul sancțiunilor rutiere, serviciul pentru recrutare în vederea ocupării unor funcții vacante, înscrierea candidaților la admiterea în instituțiile de învățământ care formează personal pentru M.A.I. și serviciul privind semnalarea comportamentului agresiv în trafic (eSAR).

„Aceste servicii digitale sunt deja utilizate de un număr mare de cetățeni. Soluțiile digitale contribuie la eficientizarea activității instituționale și la reducerea costurilor administrative, pe termen mediu și lung. Totodată, la nivel intern, au fost dezvoltate sisteme informatice complexe (de tip raportare integrată, dispecerizare digitală, aplicații geospațiale și platforme de analiză operațională), care contribuie la eficientizarea activității operative și la îmbunătățirea procesului decizional. Poliția Română implementează în mod constant măsuri de digitalizare și debirocratizare, în acord cu strategiile naționale și europene în domeniu. Aceste demersuri vizează reducerea progresivă a interacțiunilor fizice și a utilizării suportului pe hârtie”, porivit sursei citate.

(sursa: Mediafax)