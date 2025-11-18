Polițiștii au pierdut un infractor în lanul de porumb, după o urmărire ca-n filme

Incidentul a avut loc în jurul orei 18:15. Un echipaj de poliție din cadrul Biroului Rutier-Poliția Municipiului Suceava a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, la ieșirea din municipiul Suceava către municipiul Fălticeni, însă șoferul nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea în viteză, ieșind pe DN2-E85 către Fălticeni.

Au fost alertate echipaje suplimentare, inclusiv de la nivelul Poliției Municipiului Fălticeni pentru a se încerca interceptarea autoturismului urmărit, însă la câțiva kilometri de la ieșirea din municipiul Suceava, șoferul a virat pe un drum de pământ, abandonând autoturismul și fugind intr-o zonă cu vegetație uscată de strujeni de porumb.

Polițiștii din cadrul echipajului au încercat urmărirea pedestră, au somat șoferul fugar și au executat trei focuri de avertisment în plan vertical, acesta fiind însă pierdut pe terenul accidentat, în lanul de porumb.

„Polițiștii au evaluat permanent obiectiv situația atât în cadrul urmăririi auto cât și pedestre, neutilizand armamentul direct asupra vehiculului sau bărbatului urmărit, luând în considerare pericolele și urmările asociate. În vehiculul rămas la fața locului se observă mai multe colete cu țigări, autoturismul urmând să fie preluat de către echipa operativă din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice IPJ Suceava, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Totodată, dupa identificarea șoferului acesta urmează să fie sancționat și contravențional pentru abaterile la regimul rutier”, transmite Poliția Suceava.

Cercetările sunt continuate de către polițistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și polițiști din cadrul Poliției Municipiului Suceava, urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă.

(sursa: Mediafax)