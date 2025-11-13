Pompierii evacuează locatari ai unui bloc din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată

x close
de Redacția Jurnalul    |    13 Noi 2025   •   13:21
Locatari ai unui bloc din Capitală sunt evacuaţi de pompieri, după ce o ţeavă de gaze din apropiere a fost avariată în timpul unor lucrări.


Potrivit ISU Bucureşti - Ilfov, este vorba de scara unui bloc de pe strada Complexului din Sectorul 3.

"Str. Complexului. Ţeavă de gaze avariată ca urmare a unor lucrări. Au fost evacuaţi locatarii dintr-o scară de bloc aflată în apropiere (20 persoane). Alimentarea cu gaz a fost întreruptă. La caz acţionează două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD", anunţă ISU Bucureşti - Ilfov. AGERPRES

