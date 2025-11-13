Pompierii evacuează locatari ai unui bloc din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată



Potrivit ISU Bucureşti - Ilfov, este vorba de scara unui bloc de pe strada Complexului din Sectorul 3.



"Str. Complexului. Ţeavă de gaze avariată ca urmare a unor lucrări. Au fost evacuaţi locatarii dintr-o scară de bloc aflată în apropiere (20 persoane). Alimentarea cu gaz a fost întreruptă. La caz acţionează două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD", anunţă ISU Bucureşti - Ilfov. AGERPRES