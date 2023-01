Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › ,,Povestea binelui care învinge’’, o poveste cu care aș vrea să intrăm în anul 2023 ,,Povestea binelui care învinge’’, o poveste cu care aș vrea să intrăm în anul 2023

Sursa foto: antena3CNN

Dacă aş fi întrebat care este lecţia de viaţă pe care am primit-o în acest atât de încercat an 2022 şi cu care aş vrea să intrăm în noul an 2023, fără să stau prea mult pe gânduri că aş alege povestea binelui care învinge. Poveste ai cărei eroi au fost Alexia Tudose, copila de 15 ani căreia medicii şi personalul medical de la Spitalul de Copii ,,Sfânta Maria’’, în frunte cu dr. Sidonia Susanu, i-au replantat cele două braţe amputate în urma groaznicului accident petrecut la Paşcani în noaptea de 17 decembrie.