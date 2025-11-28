Ploile îi bagă în ședință pe prefecți și șefii ISU. Cantitățile de precipitații se pot dubla

x close
de Redacția Jurnalul    |    28 Noi 2025   •   21:00
Prognoza de vreme rea i-a băgat în ședință pe prefecții și șefii ISU din toată țara. Aceștia au fost chemați la participe la videoconferință în care s-a vorbit despre prognoză și pregătiri. Meteorologii estimează o dublare a cantităților de precipitații din România în următoarea perioadă.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă anunță că videoconferința a avut loc vineri.

„În această după-amiază, la sediul MAI, din dispoziția Vicepremierului, Ministrul Afacerilor Interne, domnul Cătălin Predoiu, Secretarul de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, domnul dr. Raed Arafat, împreună cu Subsecretarul de Stat, domnul Adrian Petcu și cu Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, doamna Elena Mateescu, au susținut o videoconferință cu Instituțiile Prefectului și inspectoratele județene pentru situații de urgență de la nivel național”, a transmis DSU pe Facebook.

Potrivit sursei menționate „videoconferința a fost organizată în contextul posibilelor efecte meteorologice care pot apărea în perioada următoare, caracterizate prin dublarea cantităților de precipitații.”

În cadrul întâlnirii, au fost transmise „indicații structurilor operative, astfel încât personalul să fie pregătit pentru gestionarea rapidă a eventualelor situații de urgență, iar tehnica de intervenție să fie menținută în stare optimă de operativitate”.

MAI, DSU si IGSU monitorizează permanent evoluția situației meteorologice, pentru a interveni prompt în sprijinul populației, dacă situația o va impune, scrie la finalul mesajului.

(sursa: Mediafax)

 

