Predoiu, despre noul sistem de monitorizare rutieră: „Nu e «Big Brother», ci un scut digital de protecție contra iresponsabililor!”

Cătălin Predoiu a semnat proiectul de OUG pentru dezvoltarea „Sistemului E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră”. Conform acestuia, se va extinde colectarea imaginilor prin conectarea progresivă a tuturor camerelor de luat vederi instalate de autoritățile locale,precum și a celor înregistrate de camerele de bord ale participanților la traficul rutier.

„Nu, nu este vorba de , ci de un scut digital de protecție și de siguranță, prin care cei care sunt iresponsabili în trafic sunt identificați, sancționați sau scoși din trafic pentru a nu mai pune pe alții în pericol”, a spus Predoiu.

De asemenea, se propune ca un procent din amenzile achitate voluntar să fie direcționat către educația rutieră și mentenanța sistemelor tehnice, în acord cu bunele practici europene.

Ministrul anunță că pasul următor va fi utilizarea inteligenței artificiale în monitorizarea traficului rutier, așa cum se întâmplă deja în alte țări europene sau non-europene.

Cătălin Predoiu a mai semnat un ordin ministerial prin care a aprobat și dispus punerea etapizată în aplicare a Noului Sistem de Dispecerate al Ministerului Afacerilor Interne.

„În prezent, în sistemul Ministerului Afacerilor Interne funcționează 802 servicii de permanență operate cu aproape 6.000 de posturi, majoritatea la nivel județean. Noul model prevede realocarea a aproximativ 20% din personal către structurile operative din teren, un sistem unitar de organizare la nivelul MAI, prin care apelul la 112 este transmis direct de la dispeceratul județean de Poliție către echipele de intervenție din teren, procesarea rapidă a datelor și redistribuirea optimă a resurselor. Deci, munca birocratică va fi preluată de tehnologie, iar polițiștii de birou vor merge acum în stradă lângă cetățean sau în structuri operative care combat diverse tipuri de infracționalitate”, a adăugat ministrul.

Citește pe Antena3.ro Golirea Barajului Vidraru lasă fără apă potabilă Curtea de Argeș și încă 3 comune. De ce nu poate fi băută apa

De asemenea, el a anunțat semnarea unui ordin ministerial prin care s-a aprobat Noul Concept de Pază al Jandarmeriei Române.

„Pe scurt, acest ordin dislocă trupele fixate la pază lângă clădiri, care vor merge acum în patrulare și intervenție mobilă. Clădirile se vor păzi cu tehnologie conectată la centrele de comandă ale Jandarmeriei și intervenția unităților mobile alertate și, dacă beneficiarii doresc, cu pază privată. Iar trupele astfel eliberate de o muncă pasivă și uneori sterilă, vor patrula și interveni mobil atunci când e cazul, pentru a proteja cetățenii și comunitățile”, susține ministrul.

Cătălin Predoiu, a semnat și un proiect care vizează creșterea protecției victimelor violenței domestice. El spune, după analiza recentelor cazuri grave, că „încă mai sunt breșe în sistemul polițienesc, dar și cel judiciar”.

„Proiectul crește protecția victimelor violenței domestice, după analiza recentelor cazuri grave de violență domestică care au demonstrat că încă mai sunt breșe în sistemul polițienesc, dar și cel judiciar. Statisticile oficiale arată că în ultimii ani polițiștii au salvat nenumărate victime intervenind pentru protejarea lor, dar recentele cazuri cu violență domestică au arătat că încă mai sunt breșe create de aprecieri subiective greșite privind nivelul de intervenție și aplicarea procedurilor”, a spus Predoiu.

Ministerul propune introducere unei reguli noi, care prevede expres și explicit faptul că polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unui ordin de protecție provizoriu au obligația legală de a prezenta agresorul procurorului, imediat după găsirea acestuia, pentru a analiza și dispune cu privire la eventuale măsuri preventive.

„Se înlătură astfel orice posibilitate de interpretare greșită a polițistului, el va reține și prezenta imediat procurorului pe oricine încalcă un ordin provizoriu de protecție”, arată ministrul de Interne.

El spune că modificarea întărește instrumentele de protecție și elimină ambiguitățile care, în practică, au întârziat reacția operativă în recentele cazuri.

Proiectul a fost publicat spre dezbatere pe site-ul Ministerului de Interne.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹