Predoiu cere PNL să nu părăsească Executivul în plină criză

Predoiu a spus că „această coaliție avea altă misiune. Avea misiunea să garanteze drumul euroatlantic a României, să facă corecțiile necesare la echilibrele macrobugetare, ceea ce s-a făcut, și bine că s-a făcut, și să asigure o dezvoltare, o proiecție de dezvoltare, de investiții și de bunătate. Din păcate, pe parcurs, s-a pierdut această misiune și în niciun caz nu trebuia să ajungem până la acest punct în care s-a ajuns”.

Predoiu a mai afirmat că „soluția moțiunii nu este una benefică pentru România”.

El a amintit de fostul premier Theodor Stolojan, care a spus că „ar fi trebuit să se continue discuțiile, negocierile, până când (...) se cădea sub masă”.

Predoiu a mai spus că PNL este un partid care are soluții pentru țară și care și-a asumat anul trecut această responsabilitate. El a spus că „este foarte multă emoție în partid” și vor fi ședințe în orele continuare.

Cert este că ministrul de Interne și fost președinte interimar al PNL, spune că PNL nu trebuie să abandoneze guvernarea.

„Cred că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. În niciun caz nu s-a discutat acest lucru. Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiuni are și să continue mai departe să își asume aceste responsabilități”, a spus Predoiu, afirmând că aceste lucruri se vor discuta în partid.

Întrebat dacă în ședință i se va cere demisia lui Bolojan din funcția de președinte al PNL ca urmare a moțiunii de cenzură, Predoiu a spus că „nu s-a pus și nu se va pune această problemă. Un partid serios să-și alege președinții la congrese, nu între congrese”.

„Acum discutăm dacă vom continua să ne asumăm responsabilitatea guvernării sau vom opta pentru o soluție facilă, iluzorie, de a fugi de guvernare. (..) Opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment și să facem cea mai bună decizie. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-și lasă opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă în zilele următoare”, a declarat Cătălin Predoiu.

Întrebat dacă și-ar asuma rolul de premier dacă i s-ar propune, Predoiu a răspuns: „O astfel de întrebare primește răspuns doar de la partidele politice. O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată. Niciodată niciun om de partid serios nu va accepta nicio nominalizare decât în măsură în care partidul va accepta nominalizarea. Funcția de prim-ministru nu este individuală și este una care aparține partidului”.

