Premieră în planul de deszăpezire pentru Sectorul 1: utilaje programate pentru fiecare stradă

Programul de deszăpezire și combatere a poleiului pentru perioada 1 decembrie 2025 – 15 martie 2026 stabilește modul de intervenție pe durata fenomenelor meteo specifice sezonului rece și definește procedurile pentru prevenirea poleiului, degajarea zăpezii și menținerea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță.

„Ca element de noutate, Romprest va avea în iarna aceasta utilaje programate pentru fiecare stradă în parte. De asemenea, Primăria Sectorului 1 va plăti un tarif de așteptare pentru zece utilaje de deszăpezire, conform normelor impuse de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, utilaje care vor interveni în sprijinul echipajelor de urgență ale poliției, ambulanței și pompierilor. Tot pentru operațiunile de deszăpezire vor fi alocate, în condiții speciale, 30 de utilaje. Atunci când condițiile meteo nu impun activități de deszăpezire sau anti-polei, aceste utilaje (aflate în mobilizare permanentă) vor fi folosite, la solicitarea Primăriei, pentru salubrizarea sectorului, ca un supliment față de programul curent de curățenie stradală”, transmite Primăria Sectorului 1 într-un comunicat de presă.î

Toate activitățile se vor face la ordinul Comandamentului de Deszăpezire al Sectorului 1. Pentru sesizările cetățenilor va funcționa dispeceratul Romprest (021.9460), precum și call-centerul Primăriei Sectorului 1.

Vor fi patru tipuri de intervenții, activate în funcție de vreme. Astfel, acțiunile de iarnă sunt structurate în patru etape, denumite „urgențe”. Fiecare este activată exclusiv pe baza avertizărilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie.

Urgența 0 – Combaterea poleiului (maximum 2 ore de la avertizare): Se intervine pe poduri, rampe, pante și pasaje prin împrăștiere de materiale antiderapante. Pentru această fază sunt mobilizate 6 utilaje specializate.

Urgența 1 – Artere principale (maximum 4 ore de la încetarea ninsorii): Se curăță arterele principale, bulevardele, traseele STB, accesul către spitale și școli, stațiile de salvare și instituțiile publice. Sunt mobilizate 50 de utilaje cu lamă și sărărițe. Tot aici sunt incluse stațiile și capetele de linii ale transportului public.

Urgența 2 – Artere secundare (maximum 8 ore de la încetarea ninsorii): Se acționează pe străzile secundare, trotuarele fără proprietar identificabil, trecerile de pietoni, zonele pietonale, aleile dintre blocuri. Sunt mobilizate suplimentar 39 de utilaje și un efectiv minim de 150 de lucrători manuali.

Urgența 3 – Încărcare și transportul zăpezii (24 de ore): Se strânge și se transportă zăpada din intersecții, stații STB și zonele unde acumulările afectează traficul. Intervențiile în această etapă necesită sprijinul Poliției Rutiere și al Poliției Locale.

Zăpada se împinge spre rigole, iar acolo unde strada are scuar central se poate degaja în ambele sensuri. Toate utilajele au un timp de constituire a dispozitivului de maximum o oră de la declanșarea alarmei. Activitatea nu se întrerupe decât pentru alimentare, schimb de tură sau viscol.

Degajarea manuală a zăpezii acoperă: stațiile și refugiile STB; trecerile de pietoni; instituțiile publice; trotuarele cu situație juridică neclară; aleile dintre blocuri.

Dacă stratul de zăpadă ajunge între 30 și 50 cm, se lucrează cu prioritate pe traseele de transport public, instituții și intersecții. Dacă stratul depășește 50 cm, se poate dispune închiderea temporară a traficului pentru degajarea arterelor principale.

