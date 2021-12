Premierul Nicolae Ciucă reafirmă dedicarea României față de NATO

antena3

România va fi în continuare un "partener dedicat" în cadrul NATO şi va contribui la misiunile Alianţei Nord-Atlantice, afirmă premierul Nicolae Ciucă, precizând că a discutat cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, despre modalităţile de consolidare a securităţii regionale.

"Sunt foarte onorat să mă aflu din nou aici, la sediul NATO. Este o oportunitate importantă să discut cu dumneavoastră chestiuni legate de securitatea euro-atlantică, daţi-mi voie să subliniez încă o dată sprijinul pe care ni-l acordaţi, în ciuda timpurilor dificile şi tensionate. Totodată, permiteţi-mi să subliniez că România va rămâne un partener dedicat, contribuind substanţial la misiunile şi operaţiunile NATO. Şi intenţionăm să continuăm şi să intensificăm rolul nostru în cadrul Alianţei prin contribuţii concrete", a declarat Nicolae Ciucă în conferinţa de presă organizată împreună cu Jens Stoltenberg.

"Am discutat astăzi cu secretarul general numeroase probleme de importanţă majoră, inclusiv despre pregătirile pentru summitul de la Madrid din anul următor, în care se va adopta viitorul concept strategic al Alianţei. De asemenea, l-am asigurat pe secretarul general că România va continua să îşi respecte angajamentul de a asigura două procente din Produsul Intern Brut pentru apărare şi, de asemenea, România intenţionează să contribuie activ şi semnificativ la dezbaterile privind conceptul strategic al NATO şi, desigur, la misiunile în care Alianţa va fi angajată. Totodată, în discuţiile avute, ne-am axat cu precădere pe situaţia privitoare la securitatea din jurul Ucrainei şi de la Marea Neagră. Actuala comasare de trupe ruseşti este semnificativă, neprovocată şi nejustificată. Nu putem întelege cum măsurile şi acţiunile NATO şi ale Ucrainei pot fi considerate provocări. În momentul de faţă, evaluăm în cadrul Alianţei implicaţiile acestei situaţii. Este de la sine înţeles că NATO îşi va apăra toţi membrii, deoarece angajamentul nostru de apărare colectivă rămâne piatra de temelie a Alianţei. Având în vedere toate acestea, am discutat cu secretarul general Stoltenberg cum am putea să ne consolidăm securitatea într-un mod mai eficient", a precizat premierul României.

"Evoluţia actuală a securităţii confirmă încă o dată nevoia de a întări acţiunile de descurajare a ameninţărilor şi de apărare pe flancul estic şi la Marea Neagră, într-o manieră coerentă şi echilibrată. În acelaşi timp, dincolo de axarea pe mai multă prevenţie şi apărare, cred că trebuie să aibă loc o detensionare a situaţiei. Aşa cum s-a menţionat săptămâna trecută de către NATO şi aliaţii săi, orice nouă agresiune împotriva Ucrainei va avea consecinţe serioase. Permiteţi-mi să reafirm sprijinul acordat de România Ucrainei în ceea ce priveşte suveranitatea şi integritatea teritorială, în interiorul graniţelor sale recunoscute la nivel internaţional. Dreptul oricărui stat de a-şi alege liber politica externă este un principiu fundamental al suveranităţiii, iar NATO sprijină ferm acest principiu. Am convenit astăzi cu secretarul general că politica actuală a NATO de a preveni şi de a apăra, rămânând totodată deschişi la dialog, este încă validă. Alianţa şi-a stabilit canale de dialog cu Federaţia Rusă şi a lansat numeroase îndemnuri la dialog. Dar, pentru ca acest dialog să fie eficient, avem nevopie de o detensionare a situaţiei", a subliniat Nicolae Ciucă.