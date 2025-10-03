Câștigătorii Premiului Nobel vor fi anunțați săptămâna viitoare

Pentru premiul pentru pace, președintele american Donald Trump a fost nominalizat de mai multe ori de către persoane din SUA, precum și de politicieni din străinătate, începând cu 2018. Numele său a fost propus și în decembrie de o congresmenă republicană pentru intermedierea Acordurilor Abraham, care au normalizat relațiile dintre Israel și unele state arabe, potrivit AP.

Premiile Nobel au fost create de Alfred Nobel, un om de afaceri și chimist suedez din secolul al XIX-lea. Acesta a deținut peste 300 de brevete, dar faima sa înainte de premii era inventarea dinamitei prin amestecarea nitroglicerinei cu un compus care făcea explozibilul mai stabil.

Niciuna dintre nominalizări nu este anunțată de comitetele respective ale premiilor, iar statutele Nobel interzic judecătorilor să discute deliberările lor timp de 50 de ani. Însă cei care fac nominalizările pot alege să își facă publice recomandările.

O persoană nu se poate auto-nominaliza, deși poate fi nominalizată de mai multe ori de către alte persoane - inclusiv de către membrii juriului fiecărui premiu.

Fiecare comitet al premiului funcționează puțin diferit, dar toate se străduiesc să onoreze dorința lui Nobel ca câștigătorii să fi adus beneficii omenirii.

Comitetul premiului pentru pace este singurul care recompensează în mod regulat realizările obținute în anul precedent - iar premiul este singurul acordat la Oslo, Norvegia. În cazul premiilor pentru știință, acordate la Stockholm, câștigătorii trebuie adesea să aștepte zeci de ani pentru ca munca lor să fie recunoscută de juriul Premiului Nobel, care vrea să se asigure că orice descoperire rezistă testului timpului.

Anunțurile Premiilor Nobel pentru Medicină din 2025 încep luni, odată cu anunțul premiului pentru medicină de către o comisie de la Institutul Karolinska din Stockholm.

Anunțurile Nobel continuă cu premiul pentru fizică marți, premiul pentru chimie miercuri și premiul pentru literatură joi. Premiul Nobel pentru Pace va fi anunțat vineri, iar Premiul Nobel pentru Științe Economice pe 13 octombrie.

Premiile vor fi decernate pe 10 decembrie, comemorarea morții lui Nobel.

Fiecare premiu este dotat cu o sumă de 11 milioane de coroane suedeze (aproape 1,2 milioane de dolari), iar câștigătorii primesc, de asemenea, o medalie de aur de 18 carate și o diplomă.

(sursa: Mediafax)