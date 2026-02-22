Explozii la un magazin din vestul Ucrainei. Oficialii locali afirmă că a fost un atac terorist

„S-a stabilit preliminar că au fost detonate dispozitive explozive artizanale”, a transmis poliția pe Telegram.

Poliția a anunțat că prima explozie a avut loc după ce o patrulă a sosit la locul unde s-a suspectat spargerea unui magazin, iar a doua explozie a avut loc puțin mai târziu.

Primarul din Liov, Andrii Sadovyi, a calificat incidentul drept act terorist.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe X că poliția a reținut un suspect, dar nu a furnizat detalii suplimentare.

Cum s-au produs exploziile

În noaptea de sâmbătă spre duminică, în orașul Liov din estul Ucrainei, 15 cetățeni, între care și polițiști au fost răniți, în urma unor explozii la un magazin din oraș. În timpul intervenției, o polițistă a murit.

„Acesta a fost un atac terorist. În prezent, 14 victime au fost spitalizate” a anunțat, pe Telegram, primarul orașului Lviv, Andrii Sadovyi, citat de The Kyiv Independent.

Exploziile, care au avut loc în apropierea centrului istoric al orașului Lviv, au spart geamurile din zonă.

„S-a stabilit preliminar că o polițistă în vârstă de 23 de ani a fost ucisă. O mașină de patrulă și un vehicul civil au fost avariate”, informează Parchetul din regiunea Lviv, într-un comunicat publicat pe Telegram.

Exploziile au avut loc după ce polițiștii au sosit la fața locului în urma unui apel, a declarat, inițial, Poliția Națională a Ucrainei într-un comunicat.

Polițiștii răspundeau la un apel privind o intrare prin efracție într-un magazin când a avut loc prima explozie, iar a doua explozie a avut loc când o altă echipă de polițiști a sosit la fața locului, a adăugat Parchetul din regiunea Liov.

„În urma exploziilor din Lviv, există ofițeri de poliție morți și răniți”, se arată în informare.

Exploziile au fost auzite de un jurnalist al Kyiv Independent aflat la fața locului, la aproximativ ora 12:25 a.m., ora locală.

Oficialii nu au comunicat încă cine ar putea fi în spatele atacului terorist mortal, autoritățile continuă să evalueze situația.

(sursa: Mediafax)