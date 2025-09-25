Președintele Senatului: „Dronele rusești trebuie doborâte. Răspunsul trebuie să fie ferm și fără echivoc!”

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   13:45
Dronele rusești care intră în spațiul aerian românesc trebuie doborâte, spune la RFI președintele Senatului, Mircea Abrudean. El consideră că România trebuie să dea un răspuns ferm acestor incursiuni rusești. CSAT discută joi despre acest subiect.

„Răspunsul trebuie să fie unul ferm și fără echivoc, pentru că noi am creat cadrul legal necesar pentru a avea instrumentele, statul să intervină și vorbesc de legea anti-dronă, pe care am aprobat-o în Senat în aprilie, cred și cealaltă lege, care de asemenea ne permite să ne putem manifesta în cadrul alianțelor militare”, afirmă el.

Șeful Senatului critică poziția partidelor extremiste pe tema dronelor rusești: „Atunci când am avut acest vot în Parlament, partidele suveraniste, extremiste, au votat împotrivă, adică și-au dat nota patriotismului pe care îl tot vedem exacerbat pe rețele de socializare mai mult, când vine vorba de fapte, nu prea îl vedem. Să votezi împotriva statului cred că arată ceva”.

Întrebat dacă dronele rusești ar trebui doborâte, Mircea Abrudean a spus: „Cu siguranță, eu cred că da. E până la urmă spațiul aerian românesc, e securitatea națională și cu așa ceva nu te joci, nu negociezi așa ceva”.

(sursa: Mediafax)

